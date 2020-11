TKV có nhiều cơ hội đổi mới quản trị theo hướng hiện đại

Tuy nhiên, điều kiện khai thác mỏ sẽ ngày càng khó khăn, yêu cầu về bảo vệ môi trường ngày càng cao.



Đó là chia sẻ của Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tại Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ V, giai đoạn 2020-2025 của TKV, ngày 11-11.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh phát biểu tại Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ V, giai đoạn 2020-2025 của TKV.



Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã biểu dương những kết quả nổi bật của TKV trong việc thực hiện các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020. TKV đã đạt được những kết quả, thành tích toàn diện, giữ vững vai trò then chốt, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia; bảo toàn và phát triển nguồn vốn; nộp ngân sách, lợi nhuận năm sau cao hơn năm trước; đảm bảo việc làm, thu nhập cho gần 10 vạn công nhân thợ mỏ và người lao động.

Đại hội có sự tham dự của đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ ngành cùng lãnh đạo, nhân viên TKV.



TKV và các đơn vị trực thuộc đã đón nhận nhiều phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước. Để đạt được những kết quả trên, có đóng góp quan trọng của các phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng. Đặc biệt, trong nhiều năm nay, TKV đã luôn chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng các điển hình tiên tiến, xây dựng và lan tỏa hình ảnh “Người thợ mỏ - Người chiến sĩ” trong toàn ngành và có danh hiệu vinh dự riêng như: "Huy hiệu thợ mỏ vẻ vang" kết hợp với khen thưởng bằng vật chất như: tiền thưởng, được tham quan trong và ngoài nước, nâng lương trước hạn...

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cho rằng, trong thời gian tới, TKV sẽ chuyển đổi sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần, có nhiều cơ hội để đổi mới quản trị theo hướng hiện đại. Tuy nhiên, điều kiện khai thác mỏ sẽ ngày càng khó khăn, yêu cầu về bảo vệ môi trường ngày càng cao và đặc thù công việc của thợ mỏ dưới hầm sâu, trên khai trường, trong nhà máy cũng vất vả, nhọc nhằn.

Trong bối cảnh đó, ngành than cần tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước theo lời Bác Hồ dạy "Càng khó khăn thì càng phải thi đua", "Càng thi đua, càng mau thắng lợi"; phát huy truyền thống “Kỷ luật và đồng tâm”, quyết tâm thực hiện thắng lợi 5 nhiệm vụ trọng tâm mà đại hội đề ra, tiếp tục xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Đồng thời, không ngừng đổi mới, sáng tạo, áp dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại để đẩy mạnh chế biến sâu, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh. Cùng đó, ra sức thi đua phấn đấu xây dựng TKV phát triển bền vững và "trở thành một ngành gương mẫu cho các ngành kinh tế khác" như Bác Hồ đã căn dặn cán bộ, công nhân ngành than cách đây tròn 52 năm.

Tại Đại hội, ông Đặng Thanh Hải, Tổng Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng TKV cho biết, với phương châm “Thi đua, khen thưởng phải: Toàn bộ - Toàn diện - Toàn thể” và tinh thần “Đồng thuận cao - Thi đua giỏi - Về đích sớm”, những năm qua, nhiều phong trào thi đua tiêu biểu mang dấu ấn riêng, tạo nên “bản sắc” của TKV đã được lan tỏa và mang lại hiệu quả thiết thực.

Trong 5 năm (2016-2020), TKV đã có những tăng trưởng bứt phá. Tổng doanh thu đạt 613.900 tỉ đồng, tăng bình quân 7,9%/năm; tổng lợi nhuận trước thuế đạt 17.900 tỉ đồng; nộp ngân sách nhà nước ước đạt 84.500 tỉ đồng; năng suất lao động tăng bình quân đạt 12%/năm; tốc độ tăng tiền lương bình quân đạt 9,2%/năm; tổng sản lượng than khai thác của TKV đạt 188 trệu tấn; tổng sản lượng than tiêu thụ đạt 205,8 triệu tấn, đáp ứng nhu cầu than cho nền kinh tế.

Toàn tập đoàn và các đơn vị thành viên đã được Đảng, Nhà nước, Chính phủ và các Bộ ngành trao tặng 29 cờ thi đua của Chính phủ, 146 cờ thi đua của các Bộ, ngành; 32 tập thể và cá nhân được tặng thưởng Huân chương Lao động; 4 tập thể được tặng Huân chương Độc lập các hạng…

Về kế hoạch sắp tới, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV TKV Lê Minh Chuẩn nhấn mạnh TKV tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, thủ trưởng các đơn vị trong tổ chức phong trào thi đua; cần nâng cao hơn nữa chất lượng các phong trào thi đua và phù hợp với nhiệm vụ trọng tâm của tập đoàn; chủ động phát hiện những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc để khen thưởng kịp thời, đảm bảo chính xác, công khai, công bằng…