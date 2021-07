Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) đã chủ động, sáng tạo thực hiện thành công chỉ đạo của Thủ tướng: Vừa phòng chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế, đảm bảo việc làm và thu nhập, đời sống cho người lao động.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trao quà cho Công ty Nhôm Đắk Nông – TKV trong chuyến công tác tại Đắk Nông ngày 30-6-2021.



Sáu tháng tính từ đầu năm 2021, dịch COVID-19 bùng phát tại một số địa phương như Quảng Ninh, Hải Dương (địa bàn sản xuất, có nhiều người lao động của TKV) đã ảnh hưởng tới nguồn nhân lực sản xuất của tập đoàn.

Trong hoàn cảnh đó, Đảng ủy và ban điều hành TKV đã kịp thời ban hành các chỉ thị, nghị quyết lãnh đạo, chỉ đạo nhiều giải pháp cụ thể khắc phục khó khăn, vừa phòng chống dịch bệnh, vừa giữ vững nhịp độ sản xuất, giảm thiểu các thiệt hại do tác động của dịch bệnh, đẩy mạnh tiêu thụ, giảm tồn kho than.

TKV có tổng số gần 10 vạn người lao động làm việc tại 42 tỉnh, TP, trong điều kiện dịch bệnh diễn biến phức tạp, nguy cơ đe dọa đến sức khỏe và nguồn nhân lực rất lớn. Thực hiện chỉ đạo và chủ trương của Chính phủ “Không để ai ở lại phía sau...”, một lần nữa tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, cùng hỗ trợ giúp đỡ nhau trong khó khăn của thợ mỏ TKV lại được nhân lên.

Tập đoàn đã kịp thời chỉ đạo các đơn vị cùng hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, tiêu thụ các sản phẩm, dịch vụ nội bộ trong TKV. Các đơn vị sản xuất lộ thiên và hầm lò đã tăng cường sử dụng vật tư, phụ tùng, thiết bị, các sản phẩm của các đơn vị sản xuất cơ khí, dầu nhờn Cominlub của Công ty CP Vật tư, các dịch vụ trong ngành..., đáp ứng các yêu cầu về chất lượng, giá cả cạnh tranh và thực hiện tốt chế độ bảo hành sau bán hàng...

Công ty CP Công nghiệp Ô tô đã nghiên cứu chế tạo các sản phẩm mới cung cấp cho các đơn vị như máy phun sương cao áp dập bụi, xe tưới nước dập bụi chuyên dùng... thay thế nhập khẩu và có giá cả cạnh tranh…

Nhằm hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng của dịch COVID-19, Công đoàn, Đoàn Thanh niên TKV đã tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ đoàn viên, công nhân một cách thiết thực và hiệu quả, giúp người lao động giảm bớt khó khăn. Đơn cử như Công đoàn TKV đã tổ chức “Tết thợ mỏ - 2021” trao tặng 1.300 túi quà Tết và 2.957 suất quà với giá trị 6,66 tỉ đồng và tổ chức rút thăm trúng thưởng với nhiều phần quà giá trị đến với người lao động.

Đặc biệt, tập đoàn đã phối hợp với các địa phương, các đơn vị tại vùng Quảng Ninh tổ chức chăm lo chu đáo đời sống vật chất và tinh thần cho trên 8,8 nghìn lao động ở lại Quảng Ninh đón Tết do dịch.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh, TKV đã đến dự chung vui với người lao động đón Tết ở các khu tập thể. Tất cả người lao động ở lại ăn Tết đều có một cái “Tết đặc biệt” vừa vui tươi, đầm ấm, vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch, an toàn sức khỏe và đảm bảo nhân lực cho sản xuất.

Được biết, số tiền chi phí trang thiết bị, dụng cụ y tế, chi phí xét nghiệm, chi phí đưa đón công nhân, chi phí trả lương ngừng việc, chi phí thực hiện cách ly, chi phí cho người lao động ở lại đơn vị đón Tết Nguyên đán… là 87 tỉ đồng.

Cũng trong 6 tháng đầu năm 2021, Công đoàn TKV đã hỗ trợ cho các đơn vị trong TKV bị ảnh hưởng bởi dịch đợt cuối tháng 1 với số tiền 2,7 tỉ đồng, tiếp tục triển khai hỗ trợ các tập thể, cá nhân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 đợt tái bùng phát cuối tháng 4-2021. TKV đã đề nghị Tổng LĐLĐ Việt Nam hỗ trợ kịp thời 459 công nhân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh bùng phát đợt 4, từ ngày 27-4 đến 31-5 với số tiền 239 triệu đồng,…

Người lao động TKV được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19.



Bên cạnh đó, thực hiện công tác an sinh xã hội, trách nhiệm vì cộng đồng, năm 2020 TKV đã ủng hộ nhiều tỉ đồng cho các địa phương cũng như hỗ trợ các trang thiết bị, vật tư y tế và tiêu thụ các sản phẩm hàng hóa cho các hộ sản xuất nông sản, thủy sản do khó khăn trong tiêu thụ do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Năm 2021, TKV tiếp tục chung tay cùng với các địa phương nơi có các đơn vị đứng chân, tiêu thụ 209,8 tấn vải thiều cho bà con nông dân huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang. TKV đã hỗ trợ Quỹ phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và các địa phương với tổng số tiền hơn 236 tỉ đồng.

Nhận định tình hình dịch vẫn diễn biến phức tạp, Chủ tịch HĐTV TKV Lê Minh Chuẩn cho biết, TKV tiếp tục tăng cường công tác phòng chống dịch, không lơ là, chủ quan; Đồng thời chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh, phấn đấu hoàn thành kế hoạch, nhiệm vụ năm 2021 ở mức cao nhất, giữ vững ổn định sản xuất, việc làm và đời sống của người lao động, thực hiện mục tiêu “An toàn - Phát triển - Hiệu quả”.