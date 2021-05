Giá thịt heo bình ổn thị trường đảm bảo ổn định + Ông Nguyễn Anh Đức, Tổng Giám đốc Saigon Co.op cho biết, hiện nay hàng hóa của các siêu thị Coopmart vẫn dồi dào và có sự cam kết lâu dài về nguồn hàng cũng như Saigon Coop đã tăng cường phân phối hàng hóa đến các điểm bán để cung ứng đầy đủ. “Bà con đến mua sắm tại các siêu thị, cửa hàng tiện lợi… tuân thủ nghiêm theo các quy định giãn cách, không hoang mang, không sợ hết hàng. Ngoài các kênh mua sắm qua online, qua điện thoại để giao hàng tận nơi, đối với các khu vực cách ly chúng tôi sẽ có phương án phối hợp với địa phương để tạo các điểm bán hàng tại khu vực đó đáp ứng nhu tiêu dùng cho bà con” ông Đức chia sẻ. + Ông Nguyễn Ngọc An, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Việt Nam kỹ nghệ súc sản (Vissan) cho biết, công ty đã chuẩn bị khá đầy đủ nguồn nguyên liệu cho thực phẩm tươi sống cũng như thực phẩm chế biến. Theo ông An, ba ngày trở lại giá thịt heo tươi sống có biến động mạnh nhưng giá thịt heo tươi sống tại Vissan đảm bảo ổn định. Mặt khác, nhằm hỗ trợ người tiêu dùng giảm bớt chi phí trong bối cảnh dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, công ty đang triển khai chương trình giảm giá lên đến 15% các mặt hàng thịt Heo VietGAP, thịt bò Úc … Vissan còn triển khai bán hàng qua ứng dụng Lomart, Now, sàn thương mại điện tử Sendo, Tiki và website kinh doanh thực phẩm trực tuyến vissanmart.com. Vì vậy, người tiêu dùng không cần phải đến cửa hàng mua sắm, công ty đảm bảo cung cấp những sản phẩm tươi an toàn vệ sinh đến tận tay người tiêu dùng một cách nhanh chóng và tiện lợi nhất” ông An nói.