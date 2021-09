Không làm thay đổi các chỉ số thích ứng an toàn Nếu Bộ Y tế công nhận số liệu 150.000 ca test nhanh dương tính với COVID-19 nêu trên thì con số này chỉ giúp: (a) Làm rõ tình trạng và đảm bảo quyền lợi của người bị nhiễm COVID-19 mà chưa được làm xét nghiệm PCR; (b) Vẽ lại đường cong dịch tễ trong quá khứ để rút ra bài học về kiểm soát dịch và lý giải số ca tử vong tăng cao. Con số này không làm thay đổi các chỉ số để thích ứng an toàn, vì các chỉ số thích ứng an toàn dựa vào số liệu hiện tại và sắp tới. PGS-TS ĐỖ VĂN DŨNG, Trưởng Khoa y tế công cộng Trường ĐH Y Dược TP.HCM