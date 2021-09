Chương trình “Tấm lòng mùa dịch, MobiFone chia sẻ” do Công ty Dịch vụ MobiFone Khu vực II phối hợp với các địa phương, đoàn thể, cơ quan báo chí tặng 5.000 phần quà với tổng giá trị quà khoảng 1,5 tỉ đồng. Đối tượng nhận quà là bà con có hoàn cảnh khó khăn, bà con nhiễm COVID-19... trong mùa dịch do các địa phương gửi danh sách. MobiFone sẽ phối hợp với các địa phương và đoàn thể đến tận nơi trao cho bà con. Chuyến xe sẽ ghé đến 15 điểm dừng để trao quà đến bà con tại các quận/huyện. Chương trình “Tấm lòng mùa dịch, MobiFone chia sẻ” gồm các chương trình: Tặng 1.000 túi an sinh cho chương trình Triệu túi An sinh, tặng 4.000 phần quà tri ân khách hàng MobiFone trong mùa dịch, chương trình tặng 100 gói cước cho các em học sinh khó khăn…