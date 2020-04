TP.HCM sẵn sàng trở lại cuộc sống bình thường mới

Hà Nội sẽ cho học sinh đi học lại từ ngày 4-5 Chiều 27-4, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của TP. Tại cuộc họp, Giám đốc Sở GD&ĐT TP Hà Nội Chử Xuân Dũng cho biết sở tiếp tục quán triệt các đơn vị thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống dịch; yêu cầu các trường học tiếp tục rà soát, bổ sung đảm bảo thiết bị y tế; xây dựng kịch bản cụ thể đảm bảo an toàn cho học sinh (HS) từ lúc ra khỏi nhà đi học đến lúc về. Bên cạnh đó, Sở GD&ĐT TP Hà Nội cũng đã rà soát HS, giáo viên có hoàn cảnh khó khăn để hỗ trợ. Ông Dũng cho hay tại ổ dịch ở thôn Hạ Lôi (huyện Mê Linh) có 2.370 HS từ mầm non đến THPT, tại thôn Đông Cứu (huyện Thường Tín) là 342 HS. Sở đã nghiên cứu xem xét, đề xuất phương án đi học trở lại riêng với các HS ở đây để TP quyết định trong thời gian tới. Liên quan đến việc đi học trở lại của 2 triệu HS thủ đô, chủ tịch TP Hà Nội cho biết TP đã chỉ đạo Sở GD&ĐT chủ trì xây dựng phương án cụ thể trên tinh thần đảm bảo an toàn nhất cho các HS. Vào ngày 29-4 (thứ Tư), Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của TP sẽ họp xem xét, quyết định. “Tinh thần là từ ngày 4-5, TP mở cửa trở lại các trường ĐH, THPT, THCS… Các cấp còn lại sẽ xem xét thời gian chậm hơn” - ông Chung nói.