Sáng 21-6, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức đã chủ trì buổi họp báo để cung cấp thông tin về chiến dịch tiêm chủng vaccine ngừa dịch COVID-19 trên địa bàn TP.



Tiêm vaccine phòng dịch COVID-19 tại TP.HCM. Ảnh: NGUYỆT NHI

TP.HCM đã tiếp xúc trực tiếp với nhà sản xuất, không qua trung gian

Tại buổi họp báo, trả lời câu hỏi về kế hoạch tiêm vaccine ngừa COVID-19, ông Dương Anh Đức cho biết TP.HCM có hai nguồn vaccine, một nguồn do Chính phủ cấp và nguồn khác do TP.HCM chủ động tìm kiếm khi được Chính phủ cho phép.

Về nguồn do Chính phủ cấp, theo dự kiến từ nay đến cuối năm 2021, Việt Nam sẽ có khoảng 100 triệu liều vaccine. “Nếu lấy quy mô dân số để phân phối vaccine thì TP.HCM chiếm khoảng 10% dân số, tương đương với việc được Chính phủ giao 10 triệu liều” - ông Đức nói.

Theo ông Đức, khoảng 75% dân số của TP.HCM ở độ tuổi từ 18 đến 65 thì chắc chắn ít hơn số 10 triệu liều được Chính phủ cấp. Như thế đã đảm bảo tiêm cho toàn người dân TP.HCM trong độ tuổi được tiêm chủng.

Về nguồn chủ động, TP.HCM đã tiếp xúc trực tiếp với các nhà sản xuất, không qua trung gian. “TP đang hướng đến có khoảng 5-10 triệu liều trong năm nay” - ông Đức nói.

Ông Nguyễn Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM, cho biết mục tiêu của TP.HCM là có 14 triệu liều vaccine để tiêm cho toàn người dân TP. Đến nay với số liều nhận được, nếu tiêm hết thì TP sẽ có độ bao phủ vaccine 6%. TP cũng nỗ lực tất cả nguồn lực để tiếp cận vaccine, đảm bảo từ đây đến cuối năm 2/3 người dân có thể được tiêm vaccine (tức khoảng 70% dân số TP.HCM).

Ông Nam cho rằng với tiến độ vaccine nội rất khả quan, hy vọng đến năm 2022, Việt Nam có những lô đầu tiên và người dân Việt Nam sẽ có vaccine nội để sử dụng.

TP.HCM có thêm 166 ca COVID-19 mới trong ngày Trong ngày 21-6, Bộ Y tế ghi nhận Việt Nam có thêm 267 ca COVID-19 trong nước, trong đó TP.HCM chiếm đến 166 ca. Trong ngày, 224 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, ba ca tử vong, nâng tổng số khỏi lên 5.453 ca, tử vong 69 ca. Với việc ghi nhận thêm ca mắc mới tối 21-6, TP.HCM trở thành địa phương có tổng số ca mắc nhiều thứ hai cả nước với gần 1.800 ca, chỉ sau Bắc Giang. HÀ PHƯỢNG

Phân bổ 18.000 liều vaccine cho Công an TP.HCM

Theo ông Dương Anh Đức, trong số 1 triệu liều vaccine mà chính phủ Nhật Bản tặng Việt Nam, TP.HCM đã nhận được 836.000 liều.

Trong đó, 30.000 liều giao Bộ Quốc phòng để tiêm cho lực lượng vũ trang, 20.000 liều được chỉ định cho lực lượng công an, trong đó 18.000 liều cho Công an TP.HCM, 2.000 liều còn lại được tiêm cho cán bộ công an thuộc Bộ Công an đóng trên địa bàn.

“TP.HCM được giao nhiệm vụ tiêm hơn 804.000 liều vaccine trong thời gian rất gấp, bắt đầu từ thứ Bảy vừa qua và chiều nay sẽ triển khai đại trà. Hy vọng chiến dịch triển khai đúng như kế hoạch mong muốn là năm ngày, thời gian còn lại dành để tiêm vét” - ông Đức nói.

Về kinh nghiệm những ngày đầu tiêm, ông Dương Anh Đức cho biết Sở Y tế TP.HCM đã họp đến 2 giờ sáng để tổng hợp bài học kinh nghiệm, điều chỉnh cách điều phối. Cơ quan chức năng rút ra nhiều kinh nghiệm trong khâu sàng lọc, trong và sau tiêm.

“Giai đoạn đầu, ngành y tế TP.HCM cần đảm bảo sàng lọc, chỉ có người đủ an toàn mới được tiêm chủng. Thông thường phản ứng phản vệ xảy ra vài phút sau tiêm. Do đó, người được tiêm cần ngồi gần nhân viên y tế để theo dõi, sau đó nhường vị trí cho người khác mới tiêm sau” - ông Đức nói.

Toàn bộ 280.000 công nhân ở khu công nghiệp, khu chế xuất được tiêm vaccine

Cũng tại buổi họp báo, ông Dương Anh Đức cho biết TP.HCM sẽ tiêm cho tất cả 280.000 công nhân, người lao động tại khu chế xuất, khu công nghiệp, khu công nghệ cao và Công viên phần mềm Quang Trung.

“Toàn bộ người đủ điều kiện đã được lên danh sách, không có chuyện người này được tiêm mà người khác không được tiêm” - ông Đức nói.

Trong 280.000 người được tiêm có khoảng 40.000 người làm việc tại Khu công nghệ cao, 20.000 người tại Công viên phần mềm Quang Trung. Ban đầu TP.HCM dự tính chỉ tiêm vaccine cho phần lớn công nhân, tuy nhiên sau khi có lượng vaccine lớn và nhận thấy họ đang duy trì sản xuất, đóng góp lớn cho kinh tế TP nên Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 TP.HCM quyết định tiêm dứt điểm cho nhóm đối tượng này.

Trước đó, sáng 19-6, TP.HCM đã khởi động chiến dịch tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 lớn nhất từ trước đến nay tại Khu công nghệ cao TP Thủ Đức. 500 nhân viên Công ty FPT Software là nhóm được tiêm vaccine đầu tiên.

Số lượng vaccine đợt này với 836.000 liều sẽ đáp ứng được một phần trong số 2,3 triệu người được ưu tiên tiêm chủng của TP.HCM. Do đó, TP chỉ có thể ưu tiên tiêm chủng cho công nhân các khu công nghiệp, khu chế xuất và lực lượng công an, quân đội.

Ông Nguyễn Hữu Hưng, Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM, cũng khẳng định đây là chiến dịch tiêm chủng lớn nhất TP.HCM với tốc độ triển khai thần tốc trong bảy ngày. Chiến dịch diễn ra trước khi TP đánh giá lại tình hình dịch bệnh để có những quyết sách quan trọng tiếp theo.

TP.HCM dự kiến tổ chức 1.000 điểm tiêm trong cộng đồng và mỗi điểm có thể tiêm cho 200 người trong ngày. Do vậy, số người được tiêm vaccine phòng dịch COVID-19 mỗi ngày có thể lên tới 200.000. •