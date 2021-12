Hội Phụ nữ TP.HCM huy động được hơn 248 tỉ đồng thực hiện an sinh xã hội Trong nhiệm kỳ 2016-2021, hội viên Hội Phụ nữ đã tham gia công tác hậu phương quân đội, hướng về biển đảo, chăm lo gia đình chính sách, an sinh xã hội… Các cấp hội thành phố đã huy động được trên 248 tỷ đồng thực hiện các hoạt động an sinh xã hội, tăng 133,33% so với nhiệm kỳ trước. Ngoài ra, việc vận động, hỗ trợ phụ nữ sáng tạo, khởi nghiệp, phát triển kinh tế bền vững, tăng cường kết nối hỗ trợ khởi nghiệp cũng được đẩy mạnh. Trong 5 năm qua, các cấp Hội đã hỗ trợ 1.246 tỷ đồng cho 197.000 hội viên phụ nữ. Đặc biệt, trong thời gian dịch bệnh COVID-19, Hội đã có nhiều giải pháp hỗ trợ hội viên, phụ nữ vay vốn như giãn thời gian vay, giảm lãi suất cho vay cùng nhiều giải pháp nhằm giảm kinh phí, rủi ro và hạn chế nợ xấu… Số hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ được giúp thoát nghèo theo hướng đa chiều vượt 119% chỉ tiêu của cả nhiệm kỳ.