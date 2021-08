Đối với HS lớp 1, 2, GV cần tăng cường tương tác thời gian thực, gần gũi, thân thiện với HS, kết hợp nhiều hoạt động học tập xen lẫn vui chơi, vận động với thời lượng phù hợp để tạo hứng thú cho các em. TP.HCM đề xuất kéo dài năm học, đặc biệt khối lớp 1, 2, 3 Tại hội nghị tổng kết năm học 2020-2021 và triển khai nhiệm vụ năm học 2021-2022 do Bộ GD&ĐT tổ chức ngày 28-8, ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND TP, cho biết do ảnh hưởng của dịch nên TP không thể bắt đầu năm học mới bằng hình thức trực tiếp. Do đó, các bậc học phải triển khai học trực tuyến. Cụ thể, HS bậc trung học sẽ làm quen lớp vào ngày 1-9, ngày 6-9 bắt đầu năm học mới. HS bậc tiểu học sẽ làm quen lớp từ ngày 8-9 và ngày 20-9 bắt đầu học. Riêng bậc học mầm non sẽ học muộn hơn. TP cũng lên kế hoạch dạy học linh hoạt, phù hợp với tình hình và tổ chức dạy trực tiếp ngay khi có điều kiện. Tuy nhiên, dịch bệnh có thể kéo dài, phương pháp dạy học trực tuyến không thể thay thế hoàn toàn việc học trực tiếp. Vì thế, TP.HCM kiến nghị Bộ GD&ĐT xem xét việc kéo dài thời gian năm học để đảm bảo chất lượng giáo dục, đặc biệt các khối lớp nhỏ 1, 2, 3.