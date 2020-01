(PL)- Ngày 16-1, tại huyện Gio Linh, UBND huyện Gio Linh (Quảng Trị) đã trang trọng tổ chức lễ truy điệu và an táng bảy hài cốt liệt sĩ được cất bốc tại thôn An Nha (xã Gio An, huyện Gio Linh).