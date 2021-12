Cụ thể, T&T Group và SHB vừa trao tặng 350.000 bộ kit xét nghiệm với tổng trị giá trên 16 tỷ đồng hỗ trợ 4 tỉnh Quảng Bình (50.000 bộ), Tuyên Quang (100.000 bộ), Lâm Đồng (100.000 bộ) Vĩnh Phúc (100.000 bộ) phòng, chống dịch COVID-19. Đây là loại test nhanh nằm trong danh sách 16 loại kit test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 đã được Bộ Y tế cấp phép vào cuối tháng 7-2021. Kit test nhanh BIOCREDIT COVID-19 Ag có độ đặc hiệu lâm sàng trên 99% và độ nhạy lâm sàng hơn 90%, phát hiện kháng nguyên SARS-CoV-2 trong vòng 15 phút.

Đại diện Tập đoàn T&T Group và Ngân hàng SHB trao tặng các địa phương nhiều trang thiết bị, vật tư y tế để hỗ trợ công tác phòng chống dịch COVID-19



T&T Group và Ngân hàng SHB trao tặng tỉnh Kiên Giang một hệ thống xét nghiệm Realtime-PCR và 100.000 bộ kit xét nghiệm nhanh COVID-19 với tổng trị giá gần 7 tỷ đồng.

Trước đó, trong tháng 11-2021, T&T Group và SHB đã hỗ trợ tỉnh Phú Thọ 200.000 bộ kit xét nghiệm nhanh cùng các loại quần áo bảo hộ, khẩu trang y tế với tổng trị giá gần 10 tỷ đồng. Trao tặng tỉnh Thái Bình 100.000 bộ kit xét nghiệm nhanh COVID-19 trị giá gần 5 tỷ đồng. Trao tặng tỉnh Sóc Trăng 100.000 bộ kit xét nghiệm nhanh COVID-19 trị giá gần 5 tỷ đồng.

T&T Group và SHB mong muốn số thiết bị, vật tư trên sẽ góp phần bổ sung nguồn lực cho các địa phương phòng chống dịch, nhanh chóng ổn định cuộc sống của người dân, cùng cả nước sớm đẩy lùi đại dịch.

Từ khi dịch COVID-19 bùng phát, Tập đoàn T&T, SHB và các doanh nghiệp trong hệ sinh thái đã liên tục triển khai nhiều hoạt động ủng hộ, tài trợ các trang thiết bị vật tư y tế cho các địa phương trong công tác phòng, chống dịch với tổng số tiền lên đến hơn 1.500 tỷ đồng

Trong đó trao tặng hàng trăm nghìn bộ kit xét nghiệm nhanh COVID-19 trị giá hàng trăm tỷ đồng cho hàng loạt các tỉnh, thành như Hải Dương, Gia Lai, Đắk Lắk, Ninh Thuận, Cà Mau, Đắk Nông, Thanh Hóa, Long An, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Tiền Giang, An Giang, TP Hồ Chí Minh…; trao tặng 10 xe cứu thương cho 10 tỉnh, thành phố như Cần Thơ, Vĩnh Long, An Giang, Đồng Tháp, Kiên Giang, Cà Mau, Long An, Sóc Trăng, Quảng Bình, Quảng Trị với tổng trị giá gần 9 tỷ đồng; trao tặng TP Cần Thơ gói trang thiết bị, vật tư y tế tổng trị giá 25 tỷ đồng…

Bên cạnh đó, hưởng ứng chủ trương của Chính phủ, T&T Group cũng đã và đang tích cực tìm kiếm các nguồn cung cấp vắc xin phòng COVID-19 trên thế giới; tiến hành đàm phán, ký kết hợp đồng để đưa được nhiều nhất và nhanh nhất vắc xin về Việt Nam, đồng thời hợp tác chuyển giao công nghệ và sản xuất các kit xét nghiệm, vắc xin phòng COVID-19.

Mới đây nhất, ngày 1-12, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức LB Nga của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, T&T Group đã ký kết biên bản ghi nhớ với Quỹ Đầu tư trực tiếp Liên bang Nga (RDIF) và Tập đoàn Binnopharm về việc chuyển giao công nghệ sản xuất, thiết lập mới một cơ sở sản xuất "chu trình đầy đủ” vắc xin Sputnik V phòng COVID-19 tại Việt Nam. Đồng thời chuyển giao công nghệ sản xuất, cùng thiết lập trung tâm nghiên cứu và cơ sở sản xuất "chu trình đầy đủ" tại Việt Nam để sản xuất các loại dược phẩm phòng chống COVID-19 và các loại dược phẩm khác.