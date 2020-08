Từ Hà Nội vào Đà Nẵng tặng khẩu trang cho phóng viên

Trưa 1-8, anh Hà Ngọc Sơn, Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Tập đoàn AIKYA FARMA (Hà Nội) đã đến đỉnh đèo Hải Vân (nơi giáp ranh tỉnh Thừa Thiên – Huế và TP Đà Nẵng) hỗ trợ báo chí tại miền Trung 1.500 khẩu trang nano các loại, 350 bộ đồ bảo hộ y tế, nước sát khuẩn, tổng giá trị hơn 100 triệu đồng.





Anh Hà Ngọc Sơn trao thiết bị bảo trợ tác nghiệp cho đại diện báo chí tại miền Trung. Ảnh: HẢI HIẾU

Anh này đến cùng xe bán tải mang theo nhiều thiết bị y tế để tặng những phóng viên đang tác nghiệp tại vùng dịch Covid-19 tại miền Trung, đặc biệt là tâm dịch Đà Nẵng.

Theo anh Hà Ngọc Sơn, do bạn của anh đang làm nhà báo công tác tại Đà Nẵng. Anh này biết được thông tin, phóng viên báo chí tại vùng dịch đang thiếu thiết bị y tế để bảo hộ an toàn cho những lúc vào trong vùng nguy cơ lây nhiễm cao.

“Bản thân mình cung cấp thiết bị y tế, thấy anh chị em rất cần để an toàn cho việc xông pha vào điểm nóng đưa tin chống dịch mà thiếu đồ bảo hộ nên rất sốt ruột. Mình nghĩ bảo vệ an toàn cho phóng viên cũng là bảo vệ an toàn cho mọi người. Do dịch bệnh, gửi hàng khó khăn nên tôi cùng một tài xế thay phiên nhau chạy vào đây cho kịp thời”, anh Sơn nói.

Anh Sơn cho biết, anh đã chuẩn bị một kho riêng có 1 triệu khẩu trang để tặng miễn phí cho những nơi cần trong tình hình dịch đang diễn biến khó lường sắp tới.

Trước tình hình dịch bệnh, người dân hai địa phương là tỉnh Thừa Thiên Huế và Đà Nẵng không lưu thông được với nhau. Do đó, anh Sơn chỉ chạy xe đến đỉnh đèo, còn đại diện báo chí Đà Nẵng cũng chạy đến đây để nhận quà hỗ trợ rồi mỗi bên tự quay xe về.

Ngoài ra, trong mấy ngày qua, đội ngũ báo chí Đà Nẵng còn nhận được sự ủng hộ của rất nhiều cá nhân, đơn vị hỗ trợ mua khẩu trang, nước sát khuẩn, đồ bảo hộ để anh em tác nghiệp an toàn hơn.