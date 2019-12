Tuyết, băng giá phủ trắng núi đồi miền núi Nghệ An

Liên tiếp những ngày qua, nhiệt độ ở một số điểm ở "cổng trời" xã Mường Lống, Buộc Mú thuộc xã Na Ngoi (huyện miền núi Kỳ Sơn, Nghệ An) nhiệt độ vào ban đêm và rạng sáng xuống 0 độ C đến 8 độ C. Nước trong chậu thau, nước trong xô, trên ruộng cũng đã đông đá, những vườn hoa màu, cây rừng phủ trắng băng.



Những tảng đá ở núi Phu Xai Lai Leng (xã Na Ngoi) phủ trắng băng giá.

Núi Phu Xai Lai Leng trên dãy Trường Sơn Bắc, đỉnh cao 2.720 m và nằm trên biên giới giữa Việt Nam và Lào, cách quốc lộ 7A và quốc lộ 48C khá xa.





Các chiến sĩ Trạm kiểm soát biên phòng Buộc Mú (Đồn Biên phòng Na Ngoi) - trên núi Phu Xai Lai Leng, ngủ dậy với nước đã đông đá.



Nước trong chậu đã đông đá làm ảnh hưởng đến cuộc sống bà con nhân dân ở xã Na Ngoi.



Trên mái tôn lợp nhà phủ trắng tuyết, băng giá.



Tuyết phủ trắng trên yên xe máy.



Đến 9 giờ sáng chiếc xe máy chưa thể nổ máy vì thời tiết trời vẫn còn quá lạnh.



Những vườn rau màu đã đông đá.



Cây xà lách trắng băng bao bọc.



Cây su hào cũng đọng băng giá.



Nhiệt độ xuống quá thấp, cây rừng ở Na Ngoi, Mường Lống bắt đầu héo, chết.



Cán bộ quản lý rừng phòng hộ với chiến lợi phẩm là tảng nước đông đá nhưng không thể sử dụng trong thời tiết 1 độ C.



Cây cỏ đã đóng băng giá và héo hon.