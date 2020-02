Việt Nam đang có 9 ổ dịch cúm A/H5N6

Sáng 13-2, Bộ NN& PTNT tổ chức hội nghị triển khai các giải pháp phòng, chống bệnh cúm gia cầm (CGC) và các bệnh trên đàn gia súc.



Thông tin tại hội nghị, ông Phạm Văn Đông - Cục trưởng Cục Thú y, cho biết từ đầu tháng 1-2020 đến nay, thế giới đã ghi nhận các ổ dịch bệnh CGC tại 11 quốc gia và vùng lãnh thổ.





Bộ NN&PTNT tổ chức hội nghị triển khai các giải pháp phòng, chống bệnh cúm gia cầm và các bệnh trên đàn gia súc. Ảnh: AH

Như chủng virus cúm A/H5N1 tại Ấn Độ, Trung Quốc; cúm A/H5N6 tại Nigeria, Trung Quốc; cúm A/H5N8 tại Cộng hòa Séc, Đức, Hungary, Ba Lan, Rumania, Slovakia, Nam Phi; tại Đài Loan cũng ghi nhận các ổ dịch CGC A/H5N2 và A/H5N5.



"Nguy cơ bệnh lây lan giữa các nước rất cao", ông Đông cho biết.



Tại Việt Nam, từ đầu năm 2020 đến ngày 11-2, cả nước có 10 ổ dịch CGC do chủng virus A/H5N6 gây ra, buộc phải tiêu hủy 43.202 con gia cầm tại năm tỉnh, thành phố: Bắc Ninh, Hà Nội, Quảng Ninh, Thanh Hóa và Nghệ An.



Hiện nay, cả nước có chín ổ dịch CGC A/H5N6 chưa qua 21 ngày, bao gồm: ba ổ dịch tại Thanh Hóa; ba ổ dịch Nghệ An và một ổ dịch tại TP Hà Nội; hai ổ dịch tại Bắc Ninh.



Nhận định tình hình dịch, Cục Thú y đánh giá bệnh CGC là bệnh địa phương, đã được kiểm soát tốt, dịch bệnh không xảy ra ở diện rộng; các ổ dịch CGC xuất hiện rải rác, mỗi tỉnh xuất hiện ở 1-2 hộ chăn nuôi nhỏ lẻ có gia cầm chưa tiêm phòng vaccine.

"Virus cúm H5N6 được phát hiện tại Việt Nam từ năm 2014. Hằng năm, chủng virus này vẫn gây ra các ổ dịch nhỏ lẻ trên gia cầm, được phát hiện và kiểm soát kịp thời; đến nay tại Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp người mắc bệnh do chủng virus cúm A/H5N6. Phân tích các đặc tính sinh học phân tử của chủng virus này cho thấy không có sự biến đổi lớn", ông Đông nói.



Dự báo trong thời gian tới, dịch bệnh có thể tiếp tục lây lan do tổng đàn gia cầm lớn, điều kiện thời tiết thay đổi bất lợi, một số địa phương có tỉ lệ tiêm vaccine thấp.



Về cúm A/H7N9, Cục trưởng Cục Thú y cho biết: "Hiện nay, Việt Nam chưa phát hiện trường hợp nhiễm cúm A/H7N9. Tuy nhiên, nguy cơ virus cúm A/H7N9 và một số chủng virus khác như A/H5N2, A/H5N8 xâm nhiễm là cao".