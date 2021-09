Ngày 8-9, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam cho biết đã nâng cấp ứng dụng “VssID - Bảo hiểm xã hội số” lên phiên bản 1.5.6, trong đó bổ sung chức năng xem “thông báo xác nhận đóng BHXH, bảo hiểm thất nghiệp”.

Việc bổ sung chức năng trên giúp người tham gia nắm bắt thông tin về quá trình tham gia của bản thân, kịp thời phát hiện và phản ánh thời gian đóng hoặc mức đóng bảo hiểm chưa được người sử dụng lao động đóng đúng so với hợp đồng lao động, để đảm bảo quyền lợi an sinh của bản thân. Đồng thời, giúp cơ quan BHXH tiết kiệm được chi phí in ấn, chuyển phát mẫu C14-TS bằng giấy đến người lao động.



Tính năng mới của ứng dụng VssID. Ảnh: N.LONG



Để sử dụng chức năng xem thông báo xác nhận đóng BHXH, BHTN trên ứng dụng VssID, người sử dụng ứng dụng thực hiện các bước sau:

Bước 1: Đăng nhập ứng dụng VssID.

Bước 2: Tại màn hình “quản lý cá nhân”, chọn menu “quá trình tham gia”, chọn C14-TS để xem thông tin.

Ngoài ra, ứng dụng cũng cung cấp tính năng "chia sẻ" để gửi file C14-TS qua các ứng dụng gửi email, tin nhắn được cài đặt trên thiết bị di động của người dùng.

Theo lãnh đạo BHXH Việt Nam, trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp như hiện nay, việc ngành bảo hiểm kịp thời triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong các quy trình giao dịch, sẽ giúp người tham gia không phải trực tiếp đến cơ quan BHXH để thực hiện các thủ tục, hồ sơ có liên quan, góp phần hạn chế đi lại.

VssID là ứng dụng được cài đặt trên điện thoại thông minh, liên kết tài khoản giao dịch điện tử của người dùng với cơ quan bảo hiểm xã hội. Triển khai từ tháng 11-2020, đến nay ứng dụng VssID có hàng triệu lượt tải.