Chiều 1-8, thông tin từ Phòng cảnh sát môi trường Công an tỉnh Nghệ An cho biết từ nguồn tin người dân cung cấp, đơn vị này vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ bắt giữ một vụ vận chuyển trái phép 7 con hổ. 7 con hổ còn khỏe mạnh sau đó đã được bàn giao cho Vườn quốc gia Pù Mát (huyện Con Cuông) để nuôi dưỡng. Ba ngày sau vào sáng 4-8, Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Nghệ An đã phối hợp các đơn vị liên quan tiếp tục bắt quả tang một số người nuôi nhốt 17 con hổ trưởng thành trong nhà dân ở xã Đô Thành, huyện Yên Thành. Tại thời điểm bắt giữ, mỗi cá thể hổ có trọng lượng từ 200kg đến 265kg. Sau khi giải cứu và tịch thu tang vật là 17 con hổ tại hai hộ dân nuôi nhốt ở Nghệ An thì hai ngày sau có 8 con đã chết. Chỉ trong thời gian ngắn, Công an tỉnh Nghệ An đã triệt phá thành công hai đường dây nuôi nhốt vận chuyển hổ trái phép gây chấn động dư luận.