Vũng Tàu chăm lo an sinh xã hội cho dân trong thời gian giãn cách Trong ngày 4-9, TP Vũng Tàu cho hay, địa phương vẫn đang tiến hành việc lập, thẩm định, đề xuất UBND tỉnh, chi trả hỗ trợ các nhóm đối tượng lao động tự do; lao động tạm hoãn hợp đồng lao động nghỉ không lương trên địa bàn theo đúng quy định. Trong ngày, thành phố cũng đã đại diện tỉnh, trao 3.863 “Gói an sinh” đến người dân trong các khu phong tỏa trên địa bàn. Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố cùng các đoàn thể tích cực trong công tác hỗ trợ, giúp đỡ công nhân, người lao động vượt qua khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Cụ thể:

Ủy ban MTTQ các cấp đã vận động được 250 kg gạo, 40 suất quà, 2.865 kg rau và các nhu yếu phẩm khác với tổng trị giá hơn 162 triệu đồng. Hội liên hiệp Phụ nữ các cấp vận động các nhà hảo tâm trao cho các gia đình người khó khăn và khu vực phong tỏa 29 triệu đồng, 1.751 suất cơm, 700 bánh mỳ, 300 hộp xôi và các nhu yếu phẩm khác với tổng trị giá hơn 223 triệu đồng. Các phường, xã vận động ủng hộ người dân khó khăn được 236 suất quà, 240 kg gạo, 2.700 kg rau, 3.158 suất cơm và một số nhu yếu phẩm khác với tổng trị giá gần 293 triệu đồng.