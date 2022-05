Xe chữa cháy robot điều khiển từ xa diễn tập chữa cháy tại TP.HCM

Hơn 1.100 người của nhiều lực lượng với các phương tiện kỹ thuật hiện đại đã thực hiện diễn tập PCCC và CHCN Bệnh viện Ung Bướu Thành TP.HCM – Cơ sở 2 (phường Tân Phú, TP Thủ Đức).

Tham dự biểu diễn tập có Thiếu tướng Trần Đức Tài - PGĐ Công an TP.HCM, Đại tá Huỳnh Quang Tâm - Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH Công an TP.HCM cùng hơn 1.100 người từ các đơn vị: Bộ Tư Lệnh Thành phố , Công an phường Tân Phú, Đội CS Giao thông – Trật tự TP Thủ Đức, Bệnh viện ung bướu – CS 2, Hội chữ thập đỏ TP, Trung tâm cấp cứu 115, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an TP Thủ Đức, và các Đội Cảnh sát PCCC&CNCH một số đơn vị khác.

Đại tá Huỳnh Quang Tâm, Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH Công an TP.HCM, cho biết buổi diễn tập được thực hiện nhằm nâng cao trình độ kỹ chiến thuật chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và nắm rõ đặc điểm tình hình tính chất, quy mô, đặc điểm giao thông nguồn nước bên trong và bên ngoài của Bệnh viện Ung Bướu Thành phố Hồ Chí Minh – Cơ sở 2

Qua đó chủ động tổ chức chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ có hiệu quả hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản khi xảy ra cháy, nổ.

Cũng theo Đại tá Tâm, buổi diễn tập còn để tăng cường khả năng thường trực, sẵn sàng của lực lượng, phương tiện tại chỗ ứng phó, xử lý với các tình huống cháy, nổ và các tai nạn sự cố khác xảy ra với phương châm chủ động thực hiện nghiêm túc phương châm 4 tại chỗ đó là: Chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, vật tư và hậu cần tại chỗ.

Ngoài ra cũng nâng cao khả năng sẵn sàng phối hợp chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, năng lực chỉ huy, điều hành và công tác phối hợp giữa Công an Thành phố với các lực lượng khác trên địa bàn Thành phố trong việc xử lý các tình huống cháy, nổ lớn, phức tạp cần huy động nhiều lực lượng, phương tiện tham gia.

Về phương tiện, lực lượng diễn tập huy động 100 phương tiện các loại. Trong đó có 11 xe chỉ huy, 8 xe chữa cháy, 3 xe thang, 3 xe cứu nạn cứu hộ, 2 xe trạm bơm, 10 xe cứu thương và 13 xe chở lực lượng.

Đặc biệt, buổi diễn tập xuất hiện một số loại xe có phương tiện kỹ thuật hiện đại như: Xe chữa cháy bằng robot điều khiển từ xa, xe thang chữa cháy cao 56 mét phục vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ…

Tình huống của diễn tập là vào khoảng 9 giờ, ngày 6-5-2022 xảy ra cháy tại khu vực để xe tại tầng hầm 1, thời gian cháy tự do là 12 phút, do không xử lý kịp thời nên đám cháy đã lan ra các khu vực xung quanh. Diện tích cháy khoảng 100 m2. Chất cháy chủ yếu là xăng, dầu trong các xe, các đồ nội thất dễ cháy trên xe như nệm, nhựa….

Nguyên nhân gây cháy được xác định là do chập điện xe mô tô để trong hầm gây cháy.

Khi đám cháy phát triển lớn, khói và khí độc đã bao trùm khu vực cháy làm cản trở hoạt động chữa cháy ban đầu của lực lượng tại chỗ. Nếu không kịp thời khống chế và cứu chữa thì nhiệt độ và khả năng cháy lan sẽ đe dọa toàn bộ diện tích xung quanh, cháy lan sang các hạng mục công trình kề bên của cơ sở.

Đám cháy tỏa ra nhiều khói và lan lên các tầng trên, còn nhiều nhân viên và bệnh nhân, xin chi viện lực lượng phương tiện chữa cháy, cứu nạn cứu hộ chuyên nghiệp đến khẩn cấp.

Nhận được tin báo, các đơn vị chữa cháy chuyên nghiệp được huy động đến hiện trường, triển khai các phương án cứu nạn cứu hộ và tiến hành chữa cháy.

Sau 35 phút, đám cháy được dập tắt hoàn toàn,không có trường hợp thương vong nào cho người dân, nhân viên và chiến sỹ làm công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

Một số hình ảnh của buổi diễn tập.

