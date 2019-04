Bắt bệnh khi ô tô có dấu hiệu 'ngốn xăng'

Tùy theo mức độ di chuyển nhiều hay ít của xe hơi mà mức tiêu thụ xăng sẽ theo đó để phục vụ vận hành. Tuy nhiên, xăng hao tổn bất thường là một trong những báo hiệu bộ phận động cơ xe đang gặp vấn đề. Chủ xe cần quan sát mức tiêu thụ bất ổn này và nhanh chóng mang xe đến gara kiểm tra.

Một trong những nguyên nhân có thể do tỷ số nén của động cơ bị yếu đi. Vì quá trình cháy và hiệu suất động cơ phụ thuộc rất nhiều vào áp suất cuối quá trình nén. Nếu ô tô làm việc nhiều khiến séc-măng, xu-páp mòn tạo ra khe hở. Áp suất nén không đảm bảo khiến động cơ tiêu tốn nhiên liệu. Với những xe đi 160.000 km mức tiêu thụ nhiên liệu có thể tăng lên đáng kể.



Lọc giá cần được kiểm tra và vệ sinh định kỳ. Ảnh:Internet.

Hoặc nguyên nhân cũng có thể đến từ lọc gió không được vệ sinh định kỳ. Khi lọc khí bẩn cản trở quá trình làm việc bình thường của động cơ, mức tiêu hao nhiên liệu cũng vì thế mà tăng. Thông thường nên kiểm tra và vệ sinh lọc gió định kỳ từ 3 đến 6 tháng.

Bất kỳ sự cản trở nào trong hệ thống động cơ cũng đều gây ra nhiều hiện tượng để chủ xe dễ dàng nhận biết. Ngoài hai nguyên nhân trên, hệ thống cũng gây ảnh hưởng. Khi hệ thống xả có tác động làm tăng áp suất khí xả, theo đó làm tăng mức tiêu thụ nhiên liệu. Nếu nguyên nhân tắc đường xả do ống bị bóp méo, gấp vì va chạm cần khôi phục hiện trạng ban đầu.

Trong tình huống tắc bộ chuyển đổi khí xả cần sử dụng dụng cụ kiểm tra chênh lệch áp suất giữa đường nạp và xả ở chế độ không tải. Nếu sự chênh lệch này giảm có nghĩa rằng bộ chuyển đổi xúc tác bị tắc.

Đồng thời, cảm biến nhiệt độ nước làm mát bị lỗi sẽ báo kết quả sai lệch thấp hơn so với nhiệt độ thực tế. Cảm biến nhiệt độ nước làm mát được gắn ở sườn động cơ, tiếp xúc trực tiếp với nước làm mát và được cấu tạo từ điện trở. Do đó, ECU ghi nhận rằng động cơ đang ở trạng lạnh mặc dù thực tế động cơ đã nóng lên, vì vậy lượng nhiên liệu được phun vào động cơ sẽ nhiều hơn so với bình thường. Nếu tình trạng này kéo dài sẽ gây lãng phí nhiên liệu cho xe.



Áp suất lốp không phù hợp cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến tiêu hao nhiên liệu. Ảnh:Internet.

Ngoài ra, việc quên thay dầu cho động cơ trong một thời gian dài, khả năng bôi trơn của dầu không còn hiệu quả, do đó dẫn đến việc ma sát sinh ra khi động cơ hoạt động sẽ lớn hơn và khiến máy nóng hơn. Vì vậy, xe sẽ “ngốn” nhiều xăng hơn trạng thái bình thường.

Bu-gi mòn hoặc bẩn cũng làm tăng lỗi đánh lửa, bỏ máy hoặc cháy không hết. Bu-gi có điện cực bằng Platin hoặc Iridi có tuổi thọ trung bình khoảng 160.000 km. Tuy nhiên chất lượng suy giảm nếu nhiều bụi bẩn.

Để khắc phục tình trạng này cần tháo kiểm tra và làm sạch các điện cực nếu có. Điều chỉnh khe hở theo khuyến cáo của nhà sản xuất. Khi cần thiết thay bu-gi mới.

Trong trường hợp áp suất lốp quá thấp, lốp sẽ bị mòn 2 cạnh bên do chỉ tiếp xúc với mặt đường bằng 2 cạnh lốp, dẫn đến động cơ gồng mình lên để phục vụ sự di chuyển. Khi đó mức tiêu hao nhiên liệu của xe tăng lên do lực cản lăn lớn.

Theo ước tính, nếu áp suất lốp dưới chuẩn khoảng 3PSI (1kg/cm2 = 14,22 PSI), xe sẽ hao xăng từ 1-2%. Bên cạnh đó, áp suất lốp thấp còn làm cho tuổi thọ của lốp xe giảm từ 10 – 15%.

Mọi tác động nhỏ của một bộ phận trên động cơ có thể không ảnh hưởng lớn đến sự di chuyển của chiếc xe ở thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, nếu kéo dài tình trạng như vậy, sẽ dẫn đến tiêu hao lượng xăng lớn, nặng hơn sẽ phải thay thế các bộ phận bị hư hỏng.