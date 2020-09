Cách dừng, đỗ xe đúng để được bồi thường bảo hiểm

Hiện nay, việc mua bảo hiểm tai nạn đối với ô tô rất quan trọng đối với chủ xe, đặc biệt khi xe bị hư hỏng hoặc tai nạn trong lúc tham gia giao thông. Tuy nhiên, việc để được bồi thường bảo hiểm sau tai nạn đòi hỏi nhiều thủ tục, quy định và các giấy tờ liên quan. Trong đó, việc dừng, đỗ xe trên vỉa hè sai quy định có thể không được bồi thường bảo hiểm.

Thông thường, chủ xe có thói quen đậu xe tại vỉa hè mà không quan sát, dẫn đến các vật dụng tại công trình xây dựng đang thi công gần đó gây thiệt hại hoặc bị một xe khác đâm đụng phải. Khi liên hệ với đơn vị bảo hiểm thì bị từ chối bồi thường.



Chủ xe dừng, đỗ xe đúng quy định sẽ được bồi thường bảo hiểm. (Ảnh minh họa)

Theo quy định của một số công ty bảo hiểm, xe dừng, đỗ tại khu vực cấm dừng, đỗ theo quy định của pháp luật dẫn đến bị thiệt hại sẽ không được bồi thường bảo hiểm. Vì vậy, chủ xe cần biết việc dừng, đỗ xe vỉa hè cho đúng quy định để tránh các trường hợp xấu xảy ra.

Cụ thể, chủ xe cần nắm rõ những biển báo, ký hiệu về Quy chuẩn quốc gia về báo hiệu đường bộ hoặc giấy phép của cơ quan có thẩm quyền cấp cho đơn vị được phép trông giữ xe theo quy hoạch đã được phê duyệt để tránh dừng, đỗ xe sai quy định.

Theo Quy chuẩn quốc gia mới về báo hiệu đường bộ năm 2019 (QCVN 41:2019/BGTVT), tại phụ lục E - sử dụng biển chỉ dẫn, biển số 408a là quy định “Để chỉ dẫn những nơi được phép đỗ xe một phần trên hè phố rộng, phải đặt biển số I.408a “Nơi đỗ xe một phần trên hè phố”. Xe phải đỗ sao cho các bánh phía ghế phụ trên hè phố.

Loại biển này được đặt để tài xế biết là “Nơi được đỗ xe một phần trên hè phố", với yêu cầu phải đỗ từ 1/2 thân xe trở lên trên hè phố. Khoảng cách, chiều dài nơi đỗ xe có thể được xác định giới hạn bằng vạch kẻ trên đường. Trong trường hợp cần thiết, có thể đặt thêm biển phụ chỉ hiệu lực của vùng cho phép đỗ. Biển này có thể đặt vuông góc theo chiều hướng đi hoặc đặt song song và có hiệu lực từ vị trí đặt biển.

Tuy nhiên, các chuyên gia trong lĩnh vực bảo hiểm cho rằng, nếu dừng, đỗ xe bị xe khác tông phải, lực lượng chức năng (Công an khu vực hoặc CSGT) kết luận là do dừng, đỗ sai quy định thì loại trừ bội thường bảo hiểm. Còn không kết luận do dừng, đỗ sai thì ko bị loại trừ.

Mức phạt hành chính khi dừng, đỗ xe sai quy định Hiện nay, Nghị định 100/2019 quy định về mức phạt tiền đối với các hành vi dừng, đỗ xe không đúng nơi quy định. Cụ thể, phạt tiền 400.000-600.000 đồng đối với những hành vi: dừng xe không sát theo lề đường, hè phố phía bên phải theo chiều đi hoặc bánh xe gần nhất cách lề đường, hè phố quá 0,25 m; hay dừng xe trên miệng cống thoát nước, miệng hầm của đường điện thoại. Thậm chí, mức phạt lên tới 2 triệu đồng đối với việc dừng, đỗ xe bên trái đường một chiều hoặc song song với một xe khác đang dừng, đỗ. Đối với trường hợp lái ô tô đi trên vỉa hè, có thể bị phạt 3-5 triệu đồng.