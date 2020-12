Độ đèn tăng sáng cho xe ô tô có được đăng kiểm?

Nhu cầu độ đèn tăng sáng cho xe ô tô vẫn luôn là chủ đề được giới yêu xe quan tâm, nó không chỉ tăng tính thẩm mỹ cho xe mà còn hỗ trợ tăng độ sáng nguyên bản nhằm giúp tài xế dễ dàng quan sát khi thời tiết sương mù hay trời tối.

Xe mới cũng độ đèn tăng sáng

Theo tìm hiểu của PV, nhu cầu độ đèn tăng sáng cho xe không chỉ dừng lại ở các dòng xe đã cũ mà một số mẫu xe mới cũng được chủ xe trang bị các loại đèn như xenon, đèn led tăng sáng hoặc đèn bi gầm.



Theo quy định, thay đổi kết cấu trên ô tô của nhà sản xuất sẽ không được đăng kiểm. Ảnh: TN

Anh LBNH (quận Bình Tân, TP.HCM) chia sẻ: “Tôi mới mua một chiếc xe 4 chỗ mới, tuy nhiên sau chuyến đi Đà Lạt về tôi đã đi thay bộ đèn bi gầm. Thực sự khi di chuyển các vùng có sương mù, hay đèo dốc đèn nguyên bản của xe không đủ sáng để tôi quan sát phía trước dẫn đến rất nguy hiểm”.

Đồng quan điểm với anh H, anh CSM (quận 7, TP.HCM) đang đi độ đèn tăng sáng cho xe tại một địa điểm trên địa bàn TP.HCM cũng cho biết: “Tôi mới mua con xe 7 chỗ, chưa có biển số xe. Nhưng xe cũ của tôi đã thay đèn ở đây rồi nên xe mới tôi cũng muốn thay đổi cho sáng giống xe cũ. Cái này là sở thích của tôi nên tôi thay”.

Theo anh Nguyễn Khắc Trung (chủ garage Khắc Trung Auto): “độ đèn có thể là do thói quen của người sử dụng, trước đây họ đã làm rồi thì khi mua xe mới họ cũng tiếp tục độ đèn đó. Vì khi đèn nguyên bản của xe không làm cho tài xế quen với ánh sáng dẫn đến khó quan sát hơn.”

Anh Trung chia sẻ thêm, nhu cầu tăng sáng rất nhiều, nó có thể giảm rủi ro tai nạn khi tham gia giao thông, đèn tăng sáng nhằm mục đích hỗ trợ cho người lái. Cụ thể, khi độ đèn này mà tài xế di chuyển vào ban đêm có thể nhận thấy góc sáng chỉ tới chân của người đối diện, chứ không gây chói mắt. Độ đèn quan trọng ở phần lắp đặt và cân chỉnh mới đảm bảo.

Tuy nhiên, anh Trung cũng lưu ý một số địa điểm độ đèn không uy tín sẽ thay thế cho chủ xe những loại đèn khác nhau khiến cho xe tạo ra ánh sáng chói mắt cho người đối diện.

Nên sử dụng đèn xe nguyên bản

TS Đỗ Văn Dũng, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM cho biết: “Tất cả các nhà sản xuất đã có quy chuẩn về đèn xe và phía đăng kiểm cũng đã quy định độ chuẩn chiếu sáng của xe như thế nào. Chiếu sáng với cường độ ánh sáng nằm ở điểm nào, vì vậy những dân tay ngang độ đèn có thể không hiểu được hệ thống quang học trong bóng đèn xe ô tô.”

TS Dũng phân tích thêm, hệ thống quang học đòi hỏi tăng độ sáng qua gương cầu điều chỉnh ánh sáng trên mặt đường theo từng vị trí, trước xe khoảng cách bao nhiêu và chiếu xa khoảng cách bao nhiêu. Vì vậy, chủ xe cần lưu ý khi lựa chọn độ đèn tăng sáng cho xe.

Đại diện một Trung tâm đăng kiểm trên địa bàn TP.HCM cho biết, theo quy định thì độ một vật dụng nào thêm trên xe đều sẽ không được đăng kiểm. Tuy nhiên, nếu lắp đèn tăng sáng với mục đích tăng công suất đèn mà không vi phạm quá thì vẫn có thể chấp nhận.

Theo quy chuẩn về đèn chiếu sáng hiện nay, khi kiểm tra bằng thiết bị, cường độ sáng của một đèn chiếu xa (pha) không nhỏ hơn 10.000 cd. Theo phương thẳng đứng chùm sáng không được hướng lên trên và không được hướng xuống dưới quá 2%. Theo phương ngang chùm sáng của đèn bên phải không được lệch trái quá 2%, không được lệch phải quá 1%, chùm sáng của đèn bên trái không được lệch phải hoặc trái quá 2%. Khi kiểm tra bằng quan sát, dải sáng xa (pha) không nhỏ hơn 100m với chiều rộng 4m, dải sáng gần không nhỏ hơn 50m, ánh sáng trắng.