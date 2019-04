Làm gì để giữ an toàn khi đổ đèo bằng xe máy tay ga?

Đối với ô tô hay xe máy cũng vậy, việc đổ đèo cần phải có kinh nghiệm và chú ý quan sát các phương tiện giao thông trên đường. Đặc biệt đối với xe máy ga sẽ càng khó xử lý tình huống hơn.

Theo những người có kỹ năng và kinh nghiệm chạy xe máy ga đường đèo núi cho biết, xe ga hoàn toàn có thể phanh bằng động cơ như xe số, tuy nhiên lại ít người biết cách vận dụng đúng cách cơ chế này. Khác với xe số, ở xe ga phanh động cơ là lợi dụng độ bám của côn để giữ xe ở một tốc độ nhất định, đủ an toàn.



Xe máy hay ô tô cũng cần nắm rõ kinh nghiệm khi đổ đèo. Ảnh:Internet.

Thông thường, xe trôi xuống dốc tương tự như thả chiếc lốp xe, viên bi, quả bóng lăn tự do từ đỉnh dốc xuống chân dốc. Với trọng lượng xe và người ngồi trên xe càng lớn, quán tính càng lớn, do đó tốc độ trôi dốc ngày càng nhanh. Khi đó, phanh xe mất tác dụng, độ bám đường giảm, xe không thể giảm tốc như ý muốn khi gặp khúc cua hay phải dừng lại. Tuyệt đối không bao giờ được tắt máy khi đổ đèo. Bởi vì nếu tắt máy xe chỉ di chuyển dựa trên hai bánh, tức không liên quan gì tới cơ cấu hộp số, động cơ.

Tốc độ khi đổ đèo rất quan trọng. Do đó, làm thế nào xe đổ đèo trong khả năng kiểm soát của của người lái cần có kinh nghiệm nhiều. Khi đã nổ máy, để xe tự trôi đến mức tốc độ khoảng 15-20 km/h. Sau đó rà phanh, mớm ga tiếp tục để côn bám, cuối cùng thả phanh và ga, xe sẽ tự phanh động cơ.

Lúc này, xe sẽ tiếp tục bị ghìm ở khoảng tốc độ như trước khi thả phanh và ga. Các lá côn đã bám, tạo nên ma sát, tạo ra "phanh động cơ". Vì vậy, dù lái xe không phanh xe vẫn duy trì được tốc độ hợp lý.

Nên nhớ rằng, nếu thả hết ga từ đầu, xe sẽ xuống dốc tương tự trường hợp tắt máy, không có lực nào hãm lại. Khi ở tốc độ quá thấp, khoảng 15 km/h trở xuống, cơ chế của xe ga là tự ngắt côn để xe trôi theo quán tính. Do đó, nếu từ đầu không mớm ga, xe sẽ cứ thế trôi.

Trường hợp, khi gặp những đoạn cua tay áo cần phanh đến mức rất chậm như sắp dừng lại. Sau khi thoát cua, lại tiếp tục mớm ga để thiết lập tốc độ an toàn trở lại. Trên tác động của độ dốc và trọng lượng chở, xe sẽ bị đẩy dần tốc độ lên cao khi xuống dốc. Do đó, lái xe cần chú ý thỉnh thoảng rà phanh để đưa xe về mức tốc độ an toàn, thường ở khoảng 30-40 km/h tùy địa hình.



Nếu đi theo nhóm, cần lưu ý khoảng cách giữa các xe. Ảnh:Internet.

Lưu ý, không thả trôi hoặc ga quá nhiều khiến tốc độ xe đẩy lên cao quá mức an toàn, khi đó lái xe phải rà phanh với áp lực lớn, liên tục để hãm tốc. Đồng thời, việc má phanh hoạt động liên tục sẽ khiến ăn mòn, mất độ bám thậm chí cháy phanh. Nguyên nhân dẫn đến tai nạn thường gặp là do hiện tượng này.

Kỹ năng lái xe rất quan trọng khi đi đường đèo. Lái xe cần trang bị đầy đủ các kỹ năng giữ tốc độ, đi đúng làn, vào cua, đi theo nhóm, quan sát...

Việc sử dụng xe máy ga khi đi “phượt” có những ưu và nhược điểm nhất định. Bên cạnh đó, khi di chuyển tới khu vực đồi núi, người điều khiển cần lưu ý hệ thống biển báo, biển hướng dẫn trên đèo, để nắm chắc được về độ dốc, độ cua.... Khi lên đèo và đổ đèo, người điều khiển xe phải tuân thủ quy định về làn đường di chuyển, không lấn làn đường, đi đúng về phần làn đường của mình, tuyệt đối tập trung, không điều khiển xe trong trạng thái vừa đi vừa ngắm cảnh, vì phía trước và cả phía sau đều có xe di chuyển, đường đèo có nhiều góc khuất, nếu không để ý sẽ dẫn đến va chạm, tai nạn.

Một số vụ tai nạn xảy ra do xe tay ga tại các đèo cũng là do người lái xe không có đủ kinh nghiệm để xử lý tình huống. Cụ thể, ngày 8-2-2019, một chiếc xe máy chở đôi nam nữ lao xuống vực tại đoạn km18 đi qua thị trấn Tam Đảo. Địa điểm nạn nhân rơi xuống cách mặt đường đèo khoảng 15m, ngay sau đó đôi nam nữ này đã được người dân sinh sống trong khu vực đưa đi cấp cứu.

Trước đó, chiều 23-12-2018, một đôi nam nữ khi đang di chuyển từ trên đèo xuống để di chuyển về Hà Nội, đến đoạn đường đèo thuộc xã Hồ Sơn thì bất ngờ xảy ra va chạm với ô tô 4 chỗ. Sau đó, đôi nam nữ bị ngã văng xuống đường, trong đó nam thanh niên cầm lái bị thương nặng nằm bất tỉnh còn cô gái ngồi phía sau bị gãy xương đùi được đưa đi bệnh viện cấp cứu.