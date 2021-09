Việc lái xe vào ban đêm tiềm ẩn nhiều nguy hiểm nếu người lái xe không quan tâm tới các bộ phận trên xe như kính xe, đèn xe, gương hay tâm lý lái xe. Do đó để đảm bảo an toàn khi lái xe vào ban đêm, các chủ xe cần lưu ý một số kinh nghiệm sau:

Đảm bảo kính và đèn luôn sạch

Tất cả các loại kính trên xe như kính lái, kính chiếu hậu, cửa sổ,… kể cả bên trong và ngoài đều phải được làm sạch bụi và các vết bẩn bám trên kính. Điều này sẽ giúp bạn có tầm nhìn tốt nhất vào ban đêm.

Bên cạnh đó, nếu cần gạt nước bị mòn thì khi hoạt động sẽ để lại các đường dẫn nước làm kính mờ và khó nhìn hơn. Do đó, bạn cũng phải kiểm tra thường xuyên và thay thế cần gạt nước kịp thời.

Ngoài ra, hệ thống đèn ngoại thất của xe cũng cần được vệ sinh và kiểm tra thường xuyên để khắc phục những lỗi lớn nhỏ như trầy xước, mốc, ố và loại bỏ bụi bẩn.

Hiệu chỉnh đèn pha

Bạn cần đảm bảo rằng sử dụng đèn pha chiếu sáng cao để mở rộng tầm nhìn ra đường từ 45 m đến khoảng 90 m. Khoảng cách này có thể làm tăng đáng kể tầm nhìn của bạn và điều này rất quan trọng khi lái xe vào ban đêm.



Hiệu chỉnh và vệ sinh sạch sẽ đèn pha sẽ giúp tài xế mở rộng tầm nhìn vào ban đêm. Nguồn: Drive-Safely

Bên cạnh đó, hiệu chỉnh đèn pha là một cách để đảm bảo bạn có được dải ánh sáng tốt nhất khi lái xe. Không chỉ vậy, việc căn chỉnh đèn pha chính xác còn hạn chế gây chói mắt cho phương tiện đang đi tới cũng như phía trước.

Điều chỉnh gương phù hợp

Một mẹo quan trọng để lái xe an toàn vào ban đêm là điều chỉnh gương đúng cách sao cho không nhìn thấy bên hông xe.

Đối với gương chiếu hậu, điều chỉnh ở mức có thể nhìn toàn cảnh con đường phía sau. Bạn cũng nên sử dụng chế độ ban đêm của gương chiếu hậu bằng cách gạt công tắc nằm ở dưới cùng của gương. Điều này sẽ tạo góc chiếu cho gương để đèn pha của các phương tiện phía sau không chiếu thẳng vào mắt bạn. Mặt khác, bạn cũng có thể sử dụng miếng dán chống chói cho gương chiếu hậu.

Sử dụng thêm đèn sương mù

Bên cạnh đèn pha, bạn có thể lắp thêm đèn sương mù cho xe. Đèn sương mù cũng nên được sử dụng khi đi trong đêm vì chúng tạo ra chùm ánh sáng rộng hơn, giúp cải thiện đáng kể tầm nhìn. Tuy nhiên, do đặt ở vị trí thấp, ánh sáng từ đèn sương mù có thể bị giảm hiệu quả khi trời mưa, vì vậy cần phải hết sức cẩn thận khi thời tiết xấu.

Giữ đèn nội thất ở mức thấp



Khi lái xe vào ban đêm, ánh sáng bên trong xe cần được điều chỉnh ở chế độ thấp nhất. Nguồn: Drive-Safely

Nếu đèn của các thiết bị bên trong xe quá sáng không chỉ gây mất tập trung mà còn khiến bạn khó nhìn ra bên ngoài. Khi bạn lái xe vào ban đêm, hãy đảm bảo bật các thiết bị này ở mức ánh sáng thấp nhất có thể. Giảm độ sáng đèn nội thất cũng giảm thiểu phản xạ trên cửa sổ và kính chắn gió. Khi đó, đôi mắt của bạn sẽ điều chỉnh nhanh hơn với bóng tối.

Lái xe cẩn thận và luôn giữ khoảng cách

Lái xe thận trọng là cách tốt nhất nên được áp dụng mọi lúc khi lái xe, nhưng cần đặc biệt thận trọng hơn khi lái xe vào ban đêm. Điều quan trọng và luôn đảm bảo bạn luôn tỉnh táo và minh mẫn khi ngồi sau tay lái.

Khi lái xe vào ban đêm, bạn chỉ có thể nhìn rõ trong phạm vi của đèn pha ở khoảng cách trung bình khoảng 70m. Do đó, bạn cũng nên điều chỉnh tốc độ cho phù hợp. Hãy luôn giữ tốc độ an toàn trên đường và khoảng cách an toàn với xe phía trước.

Nghỉ ngơi đầy đủ

Đảm bảo nghỉ ngơi đầy đủ để bạn không buồn ngủ khi lái xe. Lái xe khi buồn ngủ rất nguy hiểm và có thể dẫn đến tai nạn. Nếu buồn ngủ đến mức không thể mở mắt, tốt hơn hết bạn nên tấp vào lề và chợp mắt ở một nơi an toàn.

Một lựa chọn khác nếu bạn cảm thấy mệt mỏi là đến một trạm xăng và uống thức uống có chứa caffein. Tuy nhiên, bạn nên lưu ý về khả năng dung nạp caffein của mình để tránh trở nên bồn chồn.

Giảm mỏi mắt và kiểm tra thị lực

Khi lái xe vào ban đêm, bạn đừng bao giờ nhìn vào những chùm ánh sáng mạnh mà nên chủ động nhìn về phía kém sáng hơn. Điều này không chỉ giúp bạn không bị chói mắt mà còn tạo cảm giác dễ chịu. Đồng thời, giảm cường độ đèn của bảng điều khiển để giảm độ chói của kính chắn gió, giúp bạn dễ nhìn hơn và đỡ mỏi mắt hơn.