Nhiều người sử dụng xe máy nhưng thường không có thói quen bảo dưỡng xe, sau một thời gian sử dụng xe sẽ bị xuống cấp, đặc biệt có các hiện tượng bị giật khi tăng ga. Hiện tượng xe bị giật mỗi khi trả hết và tăng ga nhanh không chỉ hay gặp trên những chiếc xe cũ mà cả ở xe mới.

Tuy không trực tiếp gây mất an toàn cho người điều khiển, nhưng khi xe bị giật tạo nên cảm giác khó điều khiển và độ bền của xe cũng không được kéo dài.



Nhiều người đi xe máy thường không có thói quen kiểm tra các bộ phận như hệ thống đánh lửa, côn... Ảnh: TN

Theo các kỹ sư xe máy phân tích, có 4 nguyên nhân chính của hiện tượng này là: giảm giật ở bánh xe, nhông xích, côn (ly hợp), hệ thống đánh lửa.

Cụ thể, xe giật mạnh mỗi khi tăng giảm ga đột ngột do cao su giảm giật ở bánh xe

bị dập, vỡ, chai cứng hoặc co ngót. Để kiểm tra cao su giảm giật, chủ xe nên mang đến các cửa hàng xe máy, sau đó sẽ được các kỹ sư tháo nắp dưới của hộp xích, lắc mạnh bánh xe, ếu bánh xe không có độ rơ hoặc độ rơ rất nhỏ thì cao su giảm giật còn tốt, và ngược lại.

Khi độ rơ không quá lớn, thông thường các kỹ sư sẽ lót thêm bằng săm xe được cắt ra làm sao cho thật chặt cũng sẽ hết hoặc giảm hiện tượng giật của xe.

Đối với bộ phận nhông xích, khi xích quá chùng, rão sẽ gây giật xe nhưng nhẹ hơn so với trường hợp ở giảm giật bánh xe và thường kèm theo tiếng cành cạch do xích va đập vào hộp xích. Để tiết kiệm chi phí thay xích, khi không thể tăng xích hơn nữa thì giải pháp cắt bớt mắt xích là hiệu quả nhất. Song, do xích đã quá rão nên hiện tượng giật chỉ giảm, thời gian sử dụng không lâu và đặc biệt là có thể dẫn tới đứt xích bất cứ lúc nào khi xe đang chạy.



Khi tăng ga bị giật khiến cho người điều khiển xe cảm giác khó chịu và có thể gây tai nạn bất ngờ. Ảnh: TN

Ngoài ra, không chỉ xích chùng, rão mới gây giật xe. Nhông bị mòn cũng là một nguyên nhân không thể bỏ qua. Thường có hai dạng mòn ở nhông, mòn đỉnh răng và mòn chân răng, tùy từng loại xích.

Loại mòn đỉnh răng là gặp nhiều nhất, dễ gây trượt xích dẫn tới giật xe, đội xích dẫn tới đứt xích. Dạng mòn ở chân răng ít gặp hơn, nhưng dễ gây mắc xích khiến xích bị vẩy gây giật xe (có thể gặp ở cả xích mới có độ ăn khớp sâu, và quá khít). Trong trường hợp này, để giảm hiện tượng giật của xe có thể tăng xích ở mức độ vừa phải (nếu căng quá, xe càng giật hơn).

Đối với côn xe máy, đây có thể là nguyên nhân làm xe bị giật khi tăng và trả hết ga đột ngột nhưng nguyên nhân chính xác phần lớn nằm ở chi tiết cao su giảm giật côn sau.

Thông thường xe cũ hoặc xe đã từng thay côn dễ gặp phải hiện tượng giật xe do cao su bị lão hóa, co ngót trong quá trình sử dụng hoặc chất lượng kém.

Bên cạnh đó, nguyên nhân rất dễ bị bỏ qua đó là bộ phận hệ thống đánh lửa. Do sự phóng tia lửa điện không ổn định ở bugi dẫn tới sự thay đổi công suất đột ngột làm xe bị giật và kèm theo đó là tiếng nổ lớn.