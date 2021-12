Latinh NCAP (Chương trình Đánh giá Xe mới Latinh) đã thử nghiệm va chạm với chiếc Hyundai Verna 2021 được sản xuất tại Ấn Độ và Mexico. Đáng chú ý khi chiếc xe đã nhận được số điểm bất ngờ là 0 sao. Hyundai Verna được bán như Accent tại các thị trường châu Mỹ La tinh và Việt Nam, mặc dù NCAP Latin không nêu rõ nguồn gốc chính xác của mô hình vụ tai nạn thử nghiệm.



Người "anh em song sinh" với Hyundai Accent đạt 0 điểm về thử nghiệm va chạm. Ảnh: Autocarindia

Trang bị an toàn tiêu chuẩn trên biến thể thử nghiệm của Hyundai Verna chỉ bao gồm: Túi khí bên người lái, bộ cài dây an toàn cho cả người lái và hành khách, giá treo ghế trẻ em ISOFIX ở hàng ghế sau và cảnh báo thắt dây an toàn bên người lái.

Trong thử nghiệm tác động bù trừ phía trước, Verna cung cấp khả năng bảo vệ tốt cho vùng đầu và cổ của người lái và hành khách. Trong khi khả năng bảo vệ ngực của người lái là phù hợp, thì nó lại cho thấy khả năng bảo vệ kém cho ngực của người đi cùng, dẫn đến 0 điểm trong va chạm trực diện. Tuy nhiên, khu vực để chân và thân vỏ được đánh giá là ổn định và nó có khả năng chịu được tải trọng hơn nữa.

Khả năng bảo vệ Whiplash cũng ở mức thấp, chỉ với 1,57 điểm trên 3 điểm. Đối với thử nghiệm tác động bên, Verna cung cấp khả năng bảo vệ từ mức cận biên đến tốt, với 5,11 trên 8 điểm. Điểm tổng thể trong thử nghiệm tác động trực diện là 3,69 hoặc 9,23 phần trăm.

Về khả năng bảo vệ trẻ em, Verna đạt 6,21 điểm tương đương 12,68%. Mặc dù tiêu chuẩn đi kèm với neo ISOFIX cho hàng ghế sau, nhưng Hyundai đã không đề xuất hệ thống hạn chế trẻ em (CRS), dẫn đến việc không đạt điểm trong các bài kiểm tra động lực học. Tuy nhiên, Latinh NCAP đã lưu ý rằng với CRS được cài đặt, Verna cung cấp khả năng bảo vệ tốt cho hình nộm trẻ em 3 tuổi trên ghế trẻ em quay mặt về phía sau, mặc dù một số CRS đã được thử nghiệm để lắp đặt không thành công.

Về an toàn cho người đi bộ, Verna cung cấp khả năng bảo vệ tốt, với điểm số 53,11%. Đối với hệ thống hỗ trợ an toàn, Verna đạt 6,98% chỉ cho lời nhắc thắt dây an toàn bên người lái.

Latin NCAP cũng chỉ ra rằng ngay cả với túi khí kép phía trước, xếp hạng an toàn sẽ giống nhau do CRS không khuyến nghị và thiếu túi khí bên và ESC là tiêu chuẩn.

Hyundai Verna được bán ở Ấn Độ được trang bị tốt hơn về các tính năng an toàn so với phiên bản đã được thử nghiệm bởi Latin NCAP. Do đó, các kết quả thử nghiệm này không áp dụng cho mô hình được bán tại nước này.

Tại Ấn Độ, Verna được trang bị tiêu chuẩn túi khí kép phía trước, ABS với EBD, cảm biến đỗ xe lùi, mở khóa cửa tự động cảm biến va chạm, nhắc nhở thắt dây an toàn và thiết bị mở rộng cho cả người lái và hành khách, cũng như neo ISOFIX. Các biến thể hàng đầu của Verna còn có thêm các tính năng như túi khí bên và rèm, ESC, quản lý ổn định xe (VSM), cảm biến đỗ xe phía trước, TPMS và phanh đĩa phía sau.

Ngược lại, Verna phiên bản Latinh được trang bị túi khí bên và hành khách cùng với ESC, chỉ là các tính năng bổ sung tùy chọn.