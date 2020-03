Bảng giá xe Ford tháng 3: Ecosport giảm đến 65 triệu đồng

Bảng giá Ford tháng 3-2020 có nhiều biến động khi khách hàng mua mẫu SUV hạng sang cỡ lớn Ford Explorer sẽ được giảm giá 269 triệu đồng. Giá bán của xe từ 2,268 tỉ đồng xuống còn 1,999 tỉ đồng.

Tại thị trường Việt Nam, Ford Explorer được nhập khẩu nguyên chiếc từ Mỹ. Xe bán ra với một phiên bản là Limited, xe được trang bị động cơ EcoBoost 2.3 L, cho công suất 273 mã lực và mô-men xoắn 420 Nm, kết hợp cùng hộp số tự động 6 cấp.

Ngoài ra, một số mẫu xe cũng được thực hiện chương trình ưu đãi hấp dẫn này. Cụ thể, Ford Everest được ưu đãi 25 triệu đồng, áp dụng cho hai phiên bản Ambiente 2 L AT 4x2 và Ambiente 2 L MT 4x2. Giá bán của xe lần lượt là 1,052 tỉ đồng và 999 triệu đồng.



Nhiều mẫu xe Ford được giảm giá "khủng". Ảnh: TN

Ford Everest Titanium 2 L AT 4WD là 1,399 tỉ đồng, Everest Titanium 2 L AT 4x2 là 1,177 tỉ đồng và phiên bản Everest Trend 2 L AT 4x2 là 1,112 tỉ đồng.

Các mẫu xe khác như Ford Ecosport ưu đãi 25-65 triệu đồng, bán tải Ranger giảm 50 triệu đồng. Đây là bảng giá hấp dẫn nhất từ trước đến nay của các hãng xe.

Dưới đây là bảng giá xe Ford tháng 3-2020:

Mẫu xe/Phiên bản Giá bán (VND) Ecosport Ambiente 1.5 L MT 545.000.000 Ecosport Ambiente 1.5 L AT 569.000.000 EcoSport Trend 1.5 L MT 593.000.000 Ecosport Titanium 1.5 L AT 648.000.000 Ecosport Titanium 1 L AT EcoBoost 689.000.000 Everest Trend 2 L AT 4x2 1.112.000.000 Everest Titanium 2 L AT 4x2 1.177.000.000 Everest Titanium 2 L AT 4WD 1.399.000.000 Everest Ambiente 2 L AT 4x2 1.052.000.000 Everest Ambiente 2 L MT 4x2 999.000.000 Ranger WildTrak 2 L AT 4X4 918.000.000 Ranger WildTrak 2 L AT 4X2 853.000.000 Ranger XLT 2.2 L 4X4 AT 779.000.000 Ranger XLT 2.2 L 4X4 MT 754.000.000 Ranger XLS 2.2 L 4X2 AT 650.000.000 Ranger XLS 2.2 L 4X2 MT 630.000.000 Ranger XL 2.2 L MT 4x4 616.000.000 Ranger Limited 2 L Turbo (2020) 799.000.000 Ranger Raptor 2 L AT 4X4 1.198.000.000 Explorer 2.3 L EcoBoost AT 1.999.000.000 Tourneo Titanium Ecoboost 2 L 1.069.000.000 Tourneo Trend Ecoboost 2 L 999.000.000 Transit Turbo Diesel 2.4 L tiêu chuẩn 798.000.000 Transit Turbo Diesel 2.4 L tiêu chuẩn, trang bị thêm 805.000.000 Transit Turbo Diesel 2.4 L cao cấp 845.000.000