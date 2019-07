Bảng giá xe Ford tháng 7: Ford Focus có giá chỉ 560 triệu đồng

Bảng giá xe Ford tháng 7 về cơ bản vẫn giữ giá bán so với tháng trước. Tuy nhiên, tại một số đại lý đang có nhiều chương trình khuyến mại giảm giá lên đến 50 triệu đồng.

Cụ thể, đối với dòng xe Ford Focus giá bán tại đại lý chỉ dao động từ 560 triệu đồng cho bản 1.5L Trend 4 cửa A/T Ecoboost và bản 1.5L Trend 5 cửa A/T Ecoboost. Đồng thời hai bản còn lại là 1.5.L 4 cửa Ecoboost Titanium A/T và 1.5L Ecoboost Sport 5 cửa A/T chỉ còn 720 triệu đồng.

Bên cạnh đó,một số đại lý còn áp dụng chương trình tặng phụ kiện kèm theo xe và bảo hiểm vật chất cho khách hàng mua xe.