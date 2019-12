Bảng giá xe Nissan tháng 12: ưu đãi 'khủng' toàn phần

Cụ thể, khách hàng mua xe Nissan X-Trail phiên bản 2.5 SV sẽ được giảm trực tiếp 30 triệu đồng tiền mặt. Kèm theo đó là bộ phụ kiện đầu AVN, thảm sàn. Với phiên bản X-Trail 2.0 SL, khách hàng có cơ hội mua bộ phụ kiện với giá cực ưu đãi.

Tương tự như vậy, các mẫu xe khác của Nissan cũng có nhiều ưu đãi như khách hàng mua Nissan Sunny cũng được giảm tiền mặt và tặng phụ kiện kèm theo. Theo đó, khi mua Nissan Sunny phiên bản XV-Q 1.5L AT, XV 1.5L AT được tặng bộ thảm sàn. Ưu đãi cho phiên bản XT-Q 1.5L AT, XT 1.5L AT là bộ thảm sàn và 20 triệu đồng tiền mặt. Khách hàng mua xe XL 1.5 MT được tặng 20 triệu đồng tiền mặt.

Đặc biệt, đối với khách mua xe Nissan Navara phiên bản VL 2.5AT 4WD và EL 2.5AT 2WD, khách hàng được tặng bộ phụ kiện PremiumR và quà tặng tiền mặt trị giá 10 triệu đồng hoặc 25 triệu đồng tiền mặt nếu khách hàng không nhận bộ phụ kiện PremiumR.



Tất cả các mẫu xe của Nissan đều được giảm giá bán và tặng kèm phụ kiện. Ảnh:TN.

Phiên bản Navara A-IVI gồm VL 2.5AT 4WD cũng được ưu đãi là bộ phụ kiện PremiumZ và tiền mặt trị giá 20 triệu đồng hoặc 25 triệu đồng tiền mặt (tùy theo nhu cầu). Ngoài ra, khách hàng khi mua phiên bản Navara A-IVI EL 2.5AT 2WD cũng được tặng tiền mặt trị giá 10 triệu đồng cùng bộ phụ kiện PremiumZ hoặc 20 triệu đồng tiền mặt nếu khách hàng (tùy nhu cầu).

Đối với mẫu SUV Nissan Terra, khách hàng mua phiên bản 2.5L V 4WD 7AT được tặng bộ phụ kiện gồm camera hành trình, cửa sau tự động, đầu AVN. Phiên bản 2.5L E 2WD 7AT, khách hàng nhận được bộ phụ kiện gồm camera hành trình, cửa sau tự động, đầu AVN và 10 triệu đồng tiền mặt. Phụ kiện đầu AVN và 10 triệu đồng tiền mặt là quà tặng cho những ai mua phiên bản 2.5L S 2WD 6MT.

Như vậy, với bất kỳ sản phẩm nào của Nissan Việt Nam, khách hàng cũng nhận được quà tặng. Đây là hãng xe “chơi trội” nhất tại thị trường Việt Nam, vì các hãng xe khác chỉ lựa chọn một số mẫu xe để kích cầu mua sắm, trong khi đó Nissan ưu đãi cho tất cả các dòng xe.

Dưới đây là chi tiết về giá xe Nissan tháng 12: