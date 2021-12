(PLO)- Nghi can nhận của ông H. tổng số tiền 452 triệu nói để hứa lo lót cơ quan chức năng không cưỡng chế công trình xây dựng không phép, tuy nhiên thực tế nghi can không có khả năng lo lót mà vẫn lừa tiền ông H.

(PLO)- Ba cán bộ UBND phường Văn Đẩu, quận Kiến An và hai cán bộ Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai quận Kiến An, TP Hải Phòng bị đình chỉ công tác, phục vụ điều tra do liên quan hồ sơ cấp đất.