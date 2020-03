Chevrolet Colorado giảm giá chỉ còn hơn 500 triệu đồng

Sau chương trình giảm giá của Chevrolet Trailblazer, nhiều đại lý VinFast tiếp tục giảm giá mạnh đối với mẫu Colorado.

Theo đó, các đại lý đang phân phối xe Chevrolet đăng tải thông tin giảm giá bán đối với các phiên bản của mẫu bán tải Colorado đời 2019 nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan.

Cụ thể, Colorado 2.5L 4x2 AT LT (bản 1 cầu) đang có giá niêm yết 651 triệu đồng, được giảm 92,1 triệu, kéo giá bán xuống còn 558,9 triệu đồng. Colorado phiên bản 2.5L 4x4 AT LTZ (2 cầu) cũng được đại lý giảm 150,9 triệu, giá bán xe từ 789 triệu đồng xuống chỉ còn 638 triệu đồng. Đặc biệt, bản cao cấp nhất Colorado 2.5L 4x4 AT LTZ HIGH COUNTRY có giá niêm yết 819 triệu đồng, đại lý giảm 153 triệu, giá bán xe chỉ còn 665 triệu đồng.



Chevrolet có doanh số thấp nhất trong phân khúc bán tải tại Việt Nam. Ảnh:Internet.

Tại thị trường Việt Nam, Chevrolet Colorado đang cạnh tranh với các dòng xe cùng phân khúc như Ford Ranger, Mitsubishi Triton, Mazda BT-50, Toyota Hilux và Isuzu D-max.

Theo báo cáo bán hàng của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), trong năm 2019 Chevrolet Colorado có tổng cộng 1.654 xe được được bán ra. Trong khi đó, doanh số của các đối thủ ở một tầm cao khác, cụ thể doanh số Ford Ranger đạt 13.319 xe, Toyota Hilux đạt 2.845 xe, Mitsubishi Triton đạt 2.669 xe…