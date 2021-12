Renault Zoe một trong những chiếc xe điện nổi tiếng nhất của châu Âu nhưng đã được trao một đánh giá an toàn “zero-sao” ở vòng mới nhất của thử nghiệm va chạm Euro NCAP. Theo đó, Zoe trở thành chiếc xe thứ ba trong lịch sử của Euro NCAP đạt mức xếp hạng 0 sao, đây là 20 năm sau khi Renault Laguna trở thành chiếc xe đầu tiên đạt mức 5 sao.



Renault Zoe một trong những chiếc xe điện nổi tiếng nhất của châu Âu. Ảnh: Autocar

Zoe trước đây đã đạt xếp hạng Euro NCAP 5 sao nhưng đã được nâng cấp đáng kể vào năm ngoái. Cụ thể, xe thiết kế lại pin lớn hơn và năng lượng bổ sung, nhưng tổ chức an toàn cũng lưu ý, một túi khí bên được gắn trên ghế mới giúp bảo vệ ngực của người ngồi, thay vì đầu và ngực như trước đây.

Theo Euro NCAP, sự thay đổi này thể hiện "sự xuống cấp trong khả năng bảo vệ người ngồi". Họ báo cáo rằng trong thử nghiệm va đập bên hông, đầu của người lái xe tác động trực tiếp vào cực xâm nhập và các giá trị chấn thương đầu cho thấy khả năng bảo vệ kém của phần này của cơ thể. Hiệu suất của supermini trong thử nghiệm va chạm bù trừ phía trước cũng rất "kém", với lý do Euro NCAP bảo vệ vùng ngực của người lái và cổ của trẻ em ngồi ở hàng ghế sau rất yếu.

Zoe cũng được cho là thiếu công nghệ an toàn chủ động, chẳng hạn như cảnh báo chệch làn đường và phanh khẩn cấp tự động phù hợp tiêu chuẩn (AEB), mà công ty nghiên cứu an toàn xe Thatcham cho biết có thể giảm "va chạm từ trước đến sau. với tỷ lệ thương tật là 56% ”. Do đó, nó chỉ đạt được đánh giá 14% trong hạng mục Hỗ trợ an toàn, thấp hơn 61% so với mức trung bình năm 2021.

Tuy nhiên, điều quan trọng là Renault sẽ áp dụng tiêu chuẩn AEB cho tất cả các mẫu xe Zoe được đặt hàng từ ngày 1 tháng 3 năm 2022.

Nhìn chung, Zoe đạt được 43% xếp hạng an toàn cho người lớn (thấp nhất trong 11 năm), 52% cho trẻ em và 41% xếp hạng trong hạng mục Người dùng đường dễ bị tổn thương.



Renault Zoe bất ngờ khi bị đánh giá 1 sao về độ an toàn. Ảnh: Autocar

Cũng theo Euro NCAP, mới đây Dacia Xuân EV (xe điện giá rẻ nhất của châu Âu được thiết lập để đi vào bán tại Anh vào năm 2022), đã được trao phán quyết một ngôi sao của nó trên cơ sở rằng "hiệu quả của nó trong các thử nghiệm va chạm là hết sức có vấn đề".