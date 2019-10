Điểm danh những mẫu ô tô giá rẻ dưới 400 triệu đồng

Renault Kwid: 90 triệu đồng

Hãng xe Pháp ra mắt thị trường Ấn Độ phiên bản nâng cấp của Renault Kwid với giá bán dao động 226.700-459.500 rupee, tương đương 90,5-156 triệu đồng. Bản nâng cấp có năm biến thể gồm: Tiêu chuẩn, RxE, RxL, RxT và Climber.

Renault Kwid có thiết kế đẹp mắt nhưng giá chỉ từ 90 triệu đồng. Ảnh: Internet



Xe được trang bị hai tùy chọn động cơ xăng bao gồm: động cơ xăng 3 xi lanh dung tích 0,8 lít có công suất 54 mã lực và dung tích 1 lít có công suất 68 mã lực như phiên bản cũ.

Suzuki Alto 800: 97 triệu đồng

Cũng tại thị trường Ấn Độ, hãng xe Nhật Suzuki cũng trình làng mẫu xe giá rẻ Suzuki Alto 800 vừa ra mắt phiên bản mới với nhiều nâng cấp cùng mức giá 293.689 rupee, tương đương 97 triệu đồng. Suzuki Alto 800 an toàn hơn phiên bản cũ với hàng loạt trang bị an toàn tiêu chuẩn như chống bó cứng phanh ABS, phân bổ lực phanh điện tử EBD, cảm biến hỗ trợ đỗ xe, túi khí người lái, hệ thống cảnh báo khi tăng tốc, nhắc nhở thắt dây an toàn ở vị trí lái và lái phụ.



Suzuki Alto 800 trang bị nhiều tính năng an toàn nhưng giá chỉ 97 triệu đồng. Ảnh: Internet

Ngoài Suzuki Alto 800, hãng xe này cũng giới thiệu thêm ba xe giá rẻ là Suzuki S-Presso có giá 113 triệu đồng, Suzuki Wagon R 166 triệu đồng và Suzuki Baleno 177 triệu đồng.

Honda Mobilio 2019 giá từ 319 triệu đồng

Honda Mobilio 2019 là chiếc xe MPV bảy chỗ giá rẻ tại thị trường Indonesia, cạnh tranh trực tiếp với Mitsubishi Xpander và Toyota Rush, hiện đang được bán với năm phiên bản. Trong đó, phiên bản S M có giá 198.700.000 rupiah (tương đương 319,18 triệu đồng); phiên bản E MT: 219.700.000 rupiah (352,92 triệu đồng); phiên bản E CVT: 231.100.000 rupiah (371,23 triệu đồng); phiên bản RS MT: 243.300.000 rupiah (390,83 triệu đồng) và phiên bản RS CVT: 254.100.000 rupiah (408,18 triệu đồng).



Honda Mobilio tại thị trường Indonesia đa dạng với năm phiên bản để khách hàng dễ lựa chọn. Ảnh: Internet

Honda Mobilio có kích thước 4.398 x 1.683 x 1.603 mm, trọng lượng không tải 1.173 kg. Chiều dài cơ sở 2.652 mm, khoảng sáng gầm 189 mm. Sức chứa khoang hành lý 223 lít, dung tích bình xăng 48,5 lít. Phiên bản này sở hữu ngoại hình đậm chất thể thao hơn so với các phiên bản khác. Bộ la-zăng hợp kim đường kính 15 inch.

Baojun 530 giá 254 triệu đồng

Hãng xe Trung Quốc cũng vừa trình làng mẫu xe bảy chỗ dành cho thị trường nội địa. Baojun 530 2020 có chiều dài tổng thể 4.695 mm (184,8 in), chiều rộng 1.835 mm và chiều cao 1.750 mm. Xe có chiều dài cơ sở 2.750 mm.



Mẫu SUV cỡ nhỏ Baojun 530 2020 của Trung Quốc tuy có giá 254 triệu đồng nhưng có nhiều trang bị như ra lệnh bằng giọng nói, cảnh báo áp suất lốp và cửa sổ trời. Ảnh: Internet

Baojun 530 là động cơ bốn xi lanh thẳng hàng (I4) dung tích 1.5L tăng áp cho công suất tối đa 143 mã lực tại 5.000 v/p và mô-men xoắn cực đại đạt 250 Nm tại dải vòng tua 1.600-3.600 v/p.

Tại thị trường Trung Quốc, Baojun 530 2020 có giá bán 77.800-99.800 nhân dân tệ (tương đương 254-326 triệu đồng).