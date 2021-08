Hyundai Grand i10 thế hệ mới giá từ 360 triệu đồng

Đầu tháng 8, TC Motor mở bán ra thị trường với 6 phiên bản Hyundai Grand i10 thế hệ mới (sedan và hatchback) giá từ 360 đến 455 triệu đồng.

So với thế hệ cũ, mẫu Grand i10 mới có sự gia tăng chiều dài cơ sở thêm 25 mm khiến cho không gian nội thất rộng rãi hàng đầu phân khúc, áp dụng theo phong cách thiết kế HMI (Human Machine Interface).



Hyundai Grand i10 thế hệ mới là một đối thủ đáng gườm cho các mẫu xe phân khúc hạng A. Ảnh: TC Motor

Ngoại thất của xe với cụm đèn pha, đèn hậu, đèn chiếu sáng ban ngày sử dụng bóng LED, bộ mâm hợp kim kích thước 15 inch Diamond-Cut.

Trang bị công nghệ nổi bật trên xe bao gồm: màn hình cảm ứng trung tâm kích cỡ 8 inch đa chức năng, hỗ trợ kết nối các chức năng Bluetooth/MP3/Radio, kết nối Apple Carplay và Android Auto, đồng thời phát video đa định dạng với độ phân giải cao cùng 4 loa chất lượng. Xe sở hữu tính năng nhận diện giọng nói chỉ với 1 nút bấm trên vô lăng.

Cùng với đó, Grand i10 tiếp tục được nâng cấp hệ thống bản đồ định vị dẫn đường dành riêng cho thị trường Việt Nam. Ngoài ra, xe còn được trang bị cửa gió cho hàng ghế sau và Cruiser Control.

Hyundai Grand i10 thế hệ mới sử dụng động cơ Kappa 1.2L MPi được hiệu chỉnh cho công suất 83 mã lực tại 6.000 vòng/phút cùng Momen xoắn cực đại 114Nm tại 4.000 vòng/phút. Kết hợp với động cơ trên là hộp số tự động 4 cấp và số sàn 5 cấp.

Xe được trang bị tính năng an toàn cả chủ động lẫn bị động như: hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân bổ lực phanh điện tử EBD, hỗ trợ lực phanh BA, cân bằng điện tử ESC, khởi hành ngang dốc HAC, an toàn 2 túi khí, camera và cảm biến lùi cùng hệ thống chống trộm Immobilizer.

Ford Explorer thế hệ mới có giá bán trên 2 tỉ đồng

Mẫu SUV hạng sang Ford Explorer thế hệ mới nhập khẩu chính hãng vừa cập bến về Việt Nam, tuy nhiên Ford Việt Nam cũng chưa “chốt” thời điểm ra mắt mẫu xe này. Hiện xe được nhân viên đại lý thông báo có giá bán trên 2 tỉ đồng.



Mẫu SUV thế hệ mới này đang được đại lý "chốt" với giá hơn 2 tỉ đồng. Ảnh: Ford Việt Nam

Ford Explorer 2021 thuộc thế hệ thứ 6 đã được hãng xe Mỹ trình làng thị trường quốc tế từ năm 2019. Xe vẫn duy trì lối thiết kế vuông vức, góc cạnh và hầm hố. Thay đổi dễ nhận thấy trên xe đó là phần đầu xe có lưới tản nhiệt kiểu mới, cụm đèn pha LED, đèn sương mù nằm ở hốc hút gió và cản trước bề thế.

Nội thất của Ford Explorer 2021 cũng có nhiều tinh chỉnh với một màn hình thông tin dạng LCD 12,3 inch, màn hình giải trí 10,1 inch đặt dọc, công nghệ giải trí SYNC thế hệ 4 mới nhất, cần số theo kiểu núm xoay, ghế ngồi bọc da và vô-lăng tích hợp các phím chức năng.

Động cơ của Ford Explorer 2021 là động cơ 2.3L Ecoboost, đồng thời được tinh chỉnh công suất mạnh hơn lên tới 300 mã lực và mô-men xoắn cực đại 420 Nm. Kết hợp với động cơ là hộp số tự động 10 cấp và hệ thống truyền xuống cả 4 bánh xe (4WD).

Các trang bị an toàn trên Ford Explorer 2021 có hệ thống cân bằng điện tử, chống bó cứng phanh ABS, BA, EBD, gói an toàn Co-Pilot360 với chức năng cảnh báo tiền va chạm, camera sau, phanh tự động khẩn cấp, cảnh báo người đi bộ qua đường, cảnh báo điểm mù hay hỗ trợ giữ làn chủ động.

Mazda BT-50 All New giá từ 659 triệu đồng

Trước đó, trang chủ của Thaco thông tin về việc Mazda BT-50 All New sẽ ra mắt trong tháng 7 nhưng đến nay vẫn chưa có thông tin mới. Tuy nhiên, các đại lý uỷ quyền của Mazda đã ồ ạt mở bán mẫu bán tải thế hệ mới BT-50 All New ra thị trường.

Bán tải Mazda BT-50 All New mở bán trên thị trường có 4 phiên bản. Trong đó, bản tiêu chuẩn 1.9 MT 4×2 giá 659 triệu đồng, bản 1.9 AT 4×2 giá 709 triệu đồng, bản 1.9 Luxury 4×2 giá 789 triệu đồng và bản 1.9 Premium 4×4 giá 849 triệu đồng.





Theo đó, tất cả 4 phiên bản của Mazda BT-50 All Newbán tại thị trường Việt Nam đều dùng động cơ 1.9L, có công suất 148 mã lực và mô-men xoắn cực đại 350 Nm, đi kèm là hộp số tự động 6 cấp.

Thế hệ mới của Mazda BT-50 2021 được cập nhật các thay đổi ở ngoại thất lẫn nội thất. Đáng chú ý, đèn pha, đèn sương mù sử dụng bóng đều được hãng sử dụng bóng LED, đèn chạy ban ngày có hai tuỳ chọn halogen và LED.

Nội thất của xe với vô lăng 3 chấu thể thao, đi kèm màn hình thông tin giải trí AVN 7 inch, tương thích Apple CarPlay và Android Auto, dàn âm thanh 6 loa.

Trên bản cao cấp nhất, xe có ghế lái được tích hợp chỉnh điện, nội thất bọc da, khởi động bằng nút bấm, khởi động xe từ xa, nội thất bọc da, điều hoà 2 vùng độc lập, màn hình giải trí ANV 9 inch, dàn âm thanh 8 loa, tựa tay trung tâm hàng ghế sau.

Phiên bản mới của bán tải Mazda BT-50 All New được trang bị các tính năng an toàn như: hệ thống chống bó phanh ABS, phân phối lực phanh điện tử, hỗ trợ lực phanh khẩn cấp BA, cân bằng điện tử DSC, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt cắt ngang, cảm biếm hỗ trợ đỗ xe, camera lùi, túi khí an toàn.