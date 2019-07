Điểm lại các dòng xe vừa ra mắt trong tháng 6

Suzuki Ertiga

Vào cuối tháng 6 vừa qua, Suzuki Ertiga thế hệ thứ 2 chính thức ra mắt thị trường Việt Nam. Theo đó, xe có 2 phiên bản gồm GL giá 499 triệu và GLX giá 549 triệu đồng.



Suzuki Ertiga được xem là có giá rẻ nhất trong các dòng xe cùng phân khúc.

Suzuki Ertiga 2019 có sự thay đổi đáng kể ở ngoại hình. Xe có kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.395 x 1.735 x 1.690 mm. Trục cơ sở 2.740 mm. So với thế hệ cũ, xe to hơn về kích thước, điều này giúp không gian nội thất mở rộng hơn. Cách thiết kế mới cũng khiến Ertiga tạo cảm giác to lớn.

Ngoài Mitsubishi Xpander, Suzuki Ertiga sẽ cạnh tranh cùng Toyota Rush, Avanza và Kia Rondo.

VinFast Fadil.

VinFast Fadil được ra mắt trước đó, tuy nhiên VinFast lựa chọn thời điểm tháng 6 để chính thức trao tay khách hàng những chiếc xe đầu tiên.

Nằm ở phân khúc xe hạng A, xe giá rẻ VinFast Fadil được đối thủ đáng gườm với các mẫu xe cùng phân khúc như Hyundai Grand i10 và Kia Morning, Toyota Wigo.



VinFast Fadil tự hào là dòng xe mang thương hiệu Việt.

So với các đối thủ, VinFast Fadil cũng được trang bị nhiều tiện nghi không hề thua kém như: Màn hình giải trí cảm ứng 7inch ở trung tâm bảng điều khiển, kết nối điện thoại thông minh, AM/FM/MP3 cùng hệ thống âm thanh 6 loa.

Xe được trang bị động cơ cực mạnh gồm 4 xi lanh thẳng hàng cho công suất 98 mã lực và mô-men xoắn cực đại 128 Nm, kết hợp với hộp số CVT và hệ dẫn động cầu trước.

Hơn hẳn các đối thủ, VinFast Fadil được trang bị sáu túi khí. Cùng công nghệ phân bổ lực phanh điện tử (EBD), cân bằng điện tử (ESC), chức năng chống trượt (TCS), chống lật ROM, hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA)... VinFast Fadil được bán ra với 6 màu sơn.

Hiện tại giá bán của VinFast Fadil là 394 triệu đồng. Tuy nhiên, kể từ 1-9-2019, giá xe Fadil sẽ quay trở về mức giá chính thức với giá bán không ưu đãi là 465 triệu đồng.

Mazda CX-8.

Thaco Trường Hải cũng cho ra mắt mẫu SUV 7 chỗ vào tháng 6 vừa qua. Mazda CX-8 được xem là đàn anh của CX-5 và nằm dưới CX-9.

CX-8 được Thaco Trường Hải tiến hành lắp ráp trong nước tại nhà máy Thaco Mazda ở Chu Lai, Quảng Nam để tăng khả năng cạnh tranh với các đối thủ.



Mazda CX-8 là một đối thủ đáng gườm cho các dòng cùng phân khúc SUV 7 chỗ.

Các trang bị tiện nghi của xe trên Mazda CX-8 gồm: ghế ngồi bọc da Nappa cao cấp, điều hoà tự động 3 vùng độc lập, ốp gỗ, hệ thống âm thanh 10 loa Bose, hệ thống thông tin giải trí Mazda Connect, DVD, phanh tay điện tử, Auto Hold, chìa khoá thông minh, màn hình HUD, hệ thống thông tin giải trí tương thích Apple CarPlay và Android Auto.

Sức mạnh được truyền xuống cầu trước (FWD) và bốn bánh (AWD) thông qua hộp số tự động 6 cấp (6 AT). Động cơ 2.5L này được trang bị hệ thống dừng/ khởi động động cơ i-Stop.

Mazda CX-8 bán ra tại Việt Nam có 3 phiên bản gồm: bản Deluxe giá 1,149 tỉ đồng, bản Luxury giá 1,199 tỉ đồng và bản Premium giá 1,349 tỉ đồng. Đáng chú ý là phiên bản Premium AWD cao cấp có giá 1,399 tỉ đồng.

Honda Brio.

Cùng VinFast Fadil, phân khúc xe cỡ nhỏ Honda Brio cũng được ra mắt trong tháng 6.

Honda Brio bán tại Việt Nam được trang bị động cơ 4 xi-lanh, dung tích 1,2 lít i-VTEC, sản sinh ra công suất 66Kw (89Hp) tại 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 110Nm tại 4.800 vòng/phút, đi kèm hộp số vô cấp CVT.



Honda Brio bản tiêu chuẩn G (giá 418 triệu đồng) có giá bán đắt hơn Toyota Wigo bản 5MT (giá 345 triệu đồng) 73 triệu đồng.

Được biết, Honda Brio hiện đã bị khai tử tại thị trường Ấn Độ do doanh số bán ra hàng thấp và bị người dùng “quay lưng”. Tại Việt Nam, Honda Brio được bán ra với 3 phiên bản tương ứng với giá 418 triệu, 448 triệu và 452 triệu đồng (đã bao gồm VAT).