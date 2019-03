Điểm nhanh các dòng ô tô sắp ra mắt tại Việt Nam

Theo số liệu mới nhất từ Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), trong tháng 2-2019, doanh số bán hàng của toàn thị trường đạt 13.143 xe, giảm 13% so với tháng 01-2019, nhưng tăng nhẹ 6% so với cùng kì năm ngoái. Trong đó bao gồm 9.157 xe du lịch, 3.810 xe thương mại và 176 xe chuyên dụng tương đương với mức giảm đồng loạt gần 70% dành cho xe du lịch, 34% dành cho xe chuyên dụng và 47% với xe thương mại so với cùng kỳ tháng trước.