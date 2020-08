Doanh số MPV tháng 7: Mitsubishi Xpander bứt phá dẫn đầu

Cụ thể, tổng doanh số phân khúc MPV đạt 2.883 xe, trong khi đó tháng 6 phân khúc này chỉ đạt 2.667 xe và tháng 7-2019 đạt 2.812.



Dù doanh số sụt giảm nhẹ so với tháng trước, tuy nhiên Mitsubishi Xpander vẫn là chiếc MPV đứng đầu phân khúc với 1.610 xe bán ra trong tháng 7. Với con số này đã giúp Mitsubishi Xpander đạt mức tăng trưởng hơn 150% khi so sánh cùng kỳ năm 2019 (1.034 xe).



Toyota Innova chỉ bán được 431 xe trong tháng 7.

Đứng ở vị trí thử hai là mẫu xe Suzuki Ertiga khi bán được 552 xe, vượt qua Toyota Innova. Theo đó, Suzuki ghi nhận mức tăng trưởng doanh số 283% so với tháng trước. Hiện tại, Suzuki Ertiga có giá bán 499-559 triệu đồng, rẻ nhất phân khúc.

Dù bán được 431 xe, nhưng Toyota Innova dần mất thị trường với các đối thủ khác. Đặc biệt, dòng xe này không còn được nhiều người yêu thích như trước đây.

Mẫu MPV đến từ Hàn Quốc ghi nhận doanh số kém hơn và rơi xuống vị trí thứ tư. Tổng doanh số 7 tháng đầu năm 2020, Kia Sedona bán ra với 948 xe, xếp sau Mitsubishi Xpander (7.493 xe), Toyota Innova (2.825 xe) và Suzuki Ertiga (1.651 xe).

Rondo tiếp tục duy trì mức doanh số đều đặn trên dưới 100 xe mỗi tháng, với 97 xe bán ra trong tháng 7. Kia Rondo đang được bán ra với hai phiên bản có giá 559 triệu và 655 triệu đồng.