Dòng ô tô C-Class phiên bản mới xuất hiện tại Việt Nam

Kể từ khi ra mắt lần đầu tiên trên thế giới vào năm 1982, C-Class là mẫu xe bán chạy nhất trên toàn cầu, với hơn 10 triệu xe đến tay khách hàng. Và sau 20 năm hiện diện tại Việt Nam, C-Class đã trở thành mẫu xe biểu tượng đối với các doanh nhân trẻ thành đạt. Trong 10 năm qua, C-Class liên tục là xe sedan hạng sang được ưa chuộng nhất và bán chạy nhất tại Việt Nam.



Giới thiệu mẫu C 200 phiên bản 20 năm tại Việt Nam



Mẫu C-Class (W205) nâng cấp lần này có đến 6.500 chi tiết, phụ tùng trên xe được thiết kế mới hoàn toàn so với phiên bản trước Facelift. C-Class nâng cấp được phân phối với 3 phiên bản bao gồm C 200, C 200 Exclusive và C 300 AMG. Trong đó, những điểm nhấn công nghệ trên C-Class nâng cấp, gồm: Cụm đèn trước MULTIBEAM đột phá về thiết kế lẫn công nghệ; C 300 AMG nổi bật với gói ngoại thất AMG Line và Night Package; xe trang bị động cơ 1.5L tăng áp tích hợp EQ Boost (trên bản C 200, C 200 Exclusive); động cơ 2.0L hoàn toàn mới với công suất lớn hơn sử dụng cho mẫu C 300; Nâng tầm nội thất với màn hình kỹ thuật số và công nghệ kết nối bằng ngôn ngữ tiếng Việt.



C 200 Exclusive trong bài thử tốc độ ở Trường đua Đại Nam (Bình Dương)



Trên phiên bản C 200, cụm đèn LED toàn phần được thiết kế xếp lớp 2 tầng, 4 khoang với các tinh thể liền kề, tạo ra hiệu ứng 3D đẹp mắt. Đặc biệt, phiên bản C 250 Exclusive và C 300 AMG được trang bị công nghệ đèn thông minh MULTIBEAM với tầm chiếu sáng xa kỷ lục.



Nâng cấp lớn nhất của C-Class nằm ở thế hệ động cơ hoàn toàn mới mang mã hiệu M264, bao gồm động cơ lai (Mild-Hybrid) I4 1.5L trên C 200/C 200 Exclusive và động cơ I4 2.0L trên C 300. Cả 2 động cơ đều sử dụng tăng áp với đường nạp kép (twin-scroll).

Cầu thủ bóng đá Anh Đức hứng khởi trước chiếc C 300 AMG



Động cơ xăng I4 1.5 L tích hợp hệ thống hybrid EQ Boost, lấy cảm hứng từ xe đua F1 của đội Mercedes-AMG PETRONAS. Hệ thống này bao gồm 2 thành phần chính là máy phát điện kiêm bộ đề 48V và bộ pin 48V. Máy phát 48V kết nối trực tiếp với động cơ thông qua dây đai truyền động, còn bộ pin 48V đặt phía sau và cấp điện cho các tiện ích sử dụng điện 12V trên xe thông qua bộ chuyển đổi nguồn điện.



Khi xe cần tăng tốc, máy phát sẽ bổ trợ thêm sức mạnh 13,5 HP và sức kéo 160 Nm trong khoảng thời gian nhất định, giúp động cơ xăng loại bỏ độ trễ tăng áp và nhanh chóng đạt đến vòng tua máy lý tưởng mỗi khi sang số. Ưu điểm của máy phát 48V là sức kéo 160 Nm sẽ can thiệp ngay lập tức và không có độ trễ.

C 300 AMG còn sở hữu một “trái tim” đầy năng lượng chực chờ bứt phá: cỗ máy I4 2.0 lít tăng áp sản sinh 258 mã lực và sức kéo 370 Nm, giúp xe tăng tốc 0 -100 km/h trong vòng 5,9 giây. Hộp số 9G-TRONIC cũng hỗ trợ người lái sang số/trả số bằng lẫy chuyển số cực kỳ nhanh chóng, phấn khích mà vẫn rất mượt mà. Ở chế độ “Sport+”, C 300 AMG trở thành một chiếc xe thể thao thực thụ.

Khách hàng có thể lựa chọn 4 màu ngoại thất bao gồm: Trắng Polar, Đen Obsidian, Đỏ Hyacinth và Xanh Cavansite, cùng với 3 gam màu nội thất là Đen, Vàng Silk và Nâu Saddle. C-Class có thể lựa chọn 64 màu sắc đèn viền nội thất tùy theo sở thích và tâm trạng. Hệ thống loa Burmester® 13 loa công suất 590 watt trên C 200 Exclusive và C 300 AMG sẽ làm hài lòng ngay cả những tín đồ audiophile. Hệ thống AIR-BALANCE với bộ lọc không khí cao cấp cùng năng ion hóa oxy sẽ giúp hành khách tận hưởng một không gian trong lành sau những giờ làm việc mệt mỏi. Chủ nhân của C-Class có thể lựa chọn 1 trong 4 hương nước hoa hảo hạng được điều chế độc quyền cho Mercedes-Benz bởi chuyên gia mùi hương nổi tiếng Marc vom Ende.

C-Class nâng cấp mới là lựa chọn lý tưởng cho khách hàng Việt khi tìm mua một mẫu xe sedan tiện nghi, an toàn và giàu công nghệ ở tầm giá trên 1,5 tỷ đồng. Giá bán của 3 phiên bản C 200, C 200 Exclusive và C 300 AMG lần lượt là 1,499; 1,709 và 1,897 tỷ đồng (đã bao gồm thuế GTGT). Hệ thống đại lý ủy quyền của MBV sẽ hỗ trợ tài chính với lãi suất ưu đãi cho khách hàng mua xe C-Class, hoặc trả góp với mức trả chỉ khoảng 15 triệu mỗi tháng.