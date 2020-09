Giá Honda SH bất ngờ giảm mạnh tại đại lý

Bước vào “tháng cô hồn”, nhiều dòng xe máy bất giờ giảm giá mạnh. Trong đó, giá xe Honda SH 2020 được điều chỉnh giảm giá mạnh tại nhiều đại lý.



Dù giá bán hấp dẫn hơn, nhưng Honda SH 2020 vẫn không được lòng khách hàng bằng mẫu 2019.

Theo khảo sát của PLO, một số đại lý trên địa bàn TP.HCM đang giảm mẫu Honda SH 2020 125 CBS 700 ngàn đồng so với tháng trước đó, kéo giá bán xuống còn 77 triệu đồng. Trong khi đó, mẫu xe này có giá niêm yết tại đại lý chỉ 70,99 triệu đồng (chênh hơn 6 triệu đồng so với giá bán tại đại lý).

Tương tự như vậy, các phiên bản khác của Honda SH 2020 cũng có mức giảm hơn 1 triệu đồng. Cụ thể, phiên bản 150 CBS 2020 giảm gần 1,6 triệu đồng so với tháng trước xuống còn 93 triệu đồng (giá niêm yết chỉ 87,99 triệu đồng).

Bản cao nhất là 150 ABS 2020 hiện đang có giá bán là 104,8 triệu đồng tại đại lý (giá niêm yết là 95,99 triệu đồng), giảm 1,1 triệu đồng so với tháng trước. Riêng phiên bản 125 ABS vẫn giữ nguyên giá bán là 87,1 triệu đồng (giá niêm yết chỉ 78,99 triệu đồng).



Mẫu Honda SH 2019 vẫn tiếp tục được nhiều khách hàng "truy lùng".

Ngược lại với Honda SH 2020, các phiên bản còn sót lại của SH 2019 tiếp tục được truy lùng và có mức giá cao ngất ngưỡng, kèm theo đó giá bán của SH 2019 tiếp tục tăng mạnh tại đại lý.

Cụ thể, Honda SH 125 ABS 2019 hiện đang có giá bán 115 triệu đồng, tăng 3 triệu so với tháng trước. Phiên bản 150 CBS 2019 có giá bán tăng mạnh lên tới 126 triệu đồng, cao hơn 8 triệu đồng so với tháng trước, đồng thời chênh tới 44 triệu đồng so với giá đề xuất của hãng.