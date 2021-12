Maruti Suzuki Ertiga là chiếc xe mới nhất của nhà sản xuất vượt qua mốc doanh số 700.000 chiếc. Ra mắt vào ngày 16-4-2012, Ertiga là sản phẩm đầu tiên của hãng xe này trong phân khúc MPV và đã mất 9 năm rưỡi để đạt được con số này.

Theo thống kê của Autocar Professional, từ khi ra mắt đến cuối tháng 10, Ertiga đã bán được tổng cộng 699.215 chiếc, chỉ kém 785 chiếc so với mốc 700.000 chiếc mà nó đã vượt qua trong vài ngày đầu tháng 11. Doanh số bán hàng năm tốt nhất của MPV này là vào năm 2019-2020 với 90.543 chiếc được bán ra. Tuy nhiên trong năm nay có doanh số khả quan hơn khi doanh số bán hàng trung bình hàng tháng từ tháng 4 đến tháng 10 là 8.146 chiếc. Maruti Suzuki có khả năng sẽ chứng kiến mẫu xe này chạm mốc doanh số 100.000 chiếc (còn 4 tháng nữa là năm tài chính sẽ kết thúc).



Doanh số của Suzuki Ertiga tại thị trường Ấn Độ vẫn không cao bằng những người anh em của nó như Swift, Baleno hay WagonR. Ảnh; Autocarindia

Xe được cung cấp sức mạnh bởi động cơ xăng K-series 105 mã lực, 1,5 lít, công nghệ Smart Hybrid và AT cũng như mô hình CNG do nhà máy lắp đặt (ra mắt vào tháng 2 năm ngoái), Ertiga đã tạo ra một vị trí thích hợp cho riêng mình. Mẫu Ertiga VXi CNG BS6 mang lại hiệu suất nhiên liệu 26,08 km/kg, đây là một đề xuất đáng “đồng tiền bát gạo” vào thời điểm giá nhiên liệu đang tăng chóng mặt.

Ertiga mới mặc dù là một chiếc xe bảy chỗ nhưng nó vẫn có kích thước nhỏ gọn, các nút điều khiển ánh sáng và khả năng hiển thị tốt khiến nó rất thân thiện và dễ lái. Nội thất rộng rãi và sang trọng hơn, và những chiếc ghế đệm tốt mang lại sự thoải mái cho cabin. Cabin lớn hơn và chức năng ngả lưng tựa đã giúp hàng ghế thứ ba có thể sử dụng nhiều hơn so với mẫu xe trước đó.

Về mặt an toàn, Ertiga mới có túi khí kép, hỗ trợ giữ dốc (chỉ AT), ISOFIX, chương trình ổn định điện tử (chỉ AT) và ABS với EBD.

Trong một thị trường đầy rẫy những chiếc SUV nhỏ gọn, Maruti Ertiga đã là một thành công bền vững. Mặc dù không quá rực rỡ với con số hàng tháng so với những người anh em của nó - Swift, Baleno hay WagonR - chiếc MPV này đã là một chiến binh thị trường vững chắc cho Maruti Suzuki, giao hàng một cách ổn định. Đôi khi, đó chỉ là điều quan trọng về lâu dài.

Maruti Suzuki đang chuẩn bị cho ra mắt một chiếc Ertiga cập nhật vào năm sau và đã tiết lộ quá trình thử nghiệm, lần đầu tiên được chụp ảnh với hầu như không có bất kỳ lớp ngụy trang nào. Giống như Baleno 2022 , Ertiga cập nhật sẽ nhận được một loạt các thay đổi về mặt thẩm mỹ như lưới tản nhiệt nhưng các bộ phận như đèn pha, đèn hậu, cản trước, sau và thậm chí cả la-zăng hợp kim sẽ được đưa về phía trước như cũ.