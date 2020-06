Hỗ trợ phí trước bạ, khách hàng tiết kiệm hơn 400 triệu đồng

Nhiều ưu đãi hấp dẫn khác Người tiêu dùng có thể sử dụng các voucher do Vinhomes phát hành với mệnh giá 200 triệu, 150 triệu và 70 triệu đồng để mua xe VinFast Lux SA2.0, Lux A2.0 và Fadil. Nếu may mắn, khách hàng có thể mua lại các voucher này từ những người không có nhu cầu sử dụng, với chi phí có thể thấp hơn tới 50 triệu đồng. Sau khi đã sở hữu xe VinFast, khách hàng tiếp tục được hưởng thêm những ưu đãi đặc quyền như miễn phí gửi xe 6 tiếng/lần tại Vincom, Vinhomes. Nếu là cư dân Vinhomes sẽ được miễn phí gửi xe tháng cho 1 ô tô và 2 xe máy điện VinFast tới hết năm 2022. Kết hợp với chính sách bảo hành 5 năm, cứu hộ miễn phí 24/7 ưu Việt nhất thị trường, khách hàng có thể hoàn toàn an tâm trong suốt quá trình từ khi mua xe đến khi sử dụng.