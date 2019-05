Honda Accord có xứng làm đối thủ với Toyota Camry 2019

Trong phân khúc sedan hạng D, những chiếc xe của Nhật luôn có chỗ đứng vững chắc tại thị trường Việt Nam. Trong đó, Camry 2.5Q và Accord 2.4AT là hai cái tên khiến khách hàng không biết phải lựa chọn mẫu nào bởi cùng đến từ ngành ô tô Nhật Bản.

Toyota Camry 2019 là mẫu xe mới được đưa về Việt Nam cuối tháng 4 vừa qua và được nhiều người dùng săn đón. Sau những mẫu thế hệ trước, Toyota đã thay đổi phiên bản mới với nhiều bất ngờ dành cho khách hàng.



Toyota Camry mới được ra mắt thị trường Việt Nam vào cuối tháng 4 vừa qua. Ảnh: Internet.

Cụ thể, ngoại thất đậm chất thể thao hơn, công nghệ mới hơn và màu sắc cũng trẻ trung hơn. Bên cạnh đó là những trang bị mới như: công nghệ HUD - hiển thị thông tin trên kính lái. Ở đây, thông tin hiển thị trên kính lái phái trước không chỉ là tốc độ, mà còn hiển thị cả số điện thoại của người gọi đến hay thông tin bản đồ định vị. Màn hình hiển thị đa thông tin MID 7 inch và hệ thống dẫn đường hiển thị hình ảnh 8 inch.

Camry được trang bị một số tiện nghi không có trên Accord như ghế chỉnh điện. Tính năng tiêu chuẩn trên Camry nhưng lại là tùy chọn trên Accord.

Camry trang bị công nghệ an toàn, như: Cảnh báo điểm mù (BSM), cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi (RCTA), hệ thống theo dõi áp suất lốp (TPWS) bằng 6 cảm biến, xe đạt tiêu chuẩn an toàn 5 sao ASEAN NCAP: VSC, HAC; 7 túi khí, cùng hàng loạt tính năng ABS, EBD, BA, TRC.

Tuy nhiên, Honda Accord lại có thiết kế đậm chất thể thao hơn bởi kích thước tổng thể của nó lớn hơn Camry. Vì vậy sẽ nhìn bề thế hơn. Đồng thời, Accord cũng ngốn ít nhiên liệu hơn một chút so với Camry trên động cơ bốn xi-lanh. Với động cơ V6, Accord tiếp tục chiếm ưu thế cả trên cao tốc lẫn thành phố.



Với kích thước tổng thể lớn hơn, Honda Accord nhìn bề thế hơn Toyota Camry. Ảnh: Internet.

Đều là xe Nhật, Camry và Accord được trang bị nhiều tùy chọn an toàn. Cả hai đều đạt chuẩn an toàn 5 sao của Cơ quan An toàn Giao thông Cao tốc Quốc gia Mỹ (NHTSA).

Camry hơn Accord một chút về tổng chi phí sở hữu, xe ít hỏng hóc và chi phí bảo dưỡng trong 5 năm đầu cũng thấp hơn. Độ tin cậy của Camry nhỉnh hơn nên có thể coi là khoản đầu tư tốt về lâu dài.

Tuy vậy, cả hai đều là mẫu xe tốt, khác biệt không quá đáng ngại, và chắc chắn chúng sẽ không làm bạn thất vọng.

Xét trên mặt bằng chung, Honda Accord và Toyota Camry được xếp ngang hàng tuy vẫn có một số khác biệt nhỏ.