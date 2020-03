Mercedes-Benz ra mắt 7 sản phẩm chiến lược năm 2020

Đây là 7 sản phẩm mới, trải dài trong nhiều phân khúc, nằm trong chiến lược tăng tốc của MBV của năm 2020 với kỳ vọng thuyết phục được nhiều đối tượng khách hàng hơn và mang đến cho họ những giá trị thiết thực nhất.



Bảy sản phẩm vừa ra mắt gồm: ở phiên bản C-Class có C 180, C 200 Exclusive và C 300 AMG. Trong đó, C 180 sẽ thay thế cho phiên bản C 200; còn phiên bản C 200 Exclusive được nâng cấp động cơ mới là loại 2.0 tăng áp cuộn kép (M264). Điểm thú vị nhất của chiếc C 180 có giá bán 1,399 tỉ đồng (đã bao gồm thuế GTGT), nhỉnh hơn mẫu Toyota Camry một chút. Trong khi đó, chiếc C 200 Exclusive với sự nâng cấp đáng kể về sức mạnh nhưng có giá bán gần như không đổi: 1,729 tỉ đồng.

Tổng giám đốc của Mercedes-Benz Việt Nam đang giới thiệu mẫu xe GLC 300 4MATIC.



Ở phân khúc SUV, lần này MBV giới thiệu 2 mẫu xe: GLC 300 4MATIC & GLC 300 4MATIC Coupé sau khi đã giới thiệu mẫu xe GLC 200 và GLC 200 4MATIC nâng cấp vào đầu tháng 2 vừa qua. Theo đó, giá bán của GLC 300 4MATIC là 2,399 tỉ đồng (đã bao gồm thuế GTGT); phiên bản GLC 300 4MATIC Coupé (CBU) có mức giá 3,069 tỉ đồng (đã bao gồm thuế GTGT) và chưa tính gói phụ kiện tùy chọn theo nhu cầu riêng.



Tại buổi lễ, MBV còn giới thiệu thêm phiên bản E 180 hoàn toàn mới có giá bán 2,050 tỉ đồng (đã bao gồm thuế GTGT). Như vậy, ở dòng E-Class sẽ bao gồm 3 phiên bản: E 180, E 200 Exclusive và E 300 AMG.

Và sau cùng là chiếc SUV siêu đẳng cấp: GLS 450 4MATIC thế hệ mới, sở hữu sức mạnh dẫn đầu phân khúc, công nghệ kết nối thông minh và khoang nội thất “chuẩn S-Class” cho cả 7 hành khách. GLS 450 4MATIC là một “thảm bay mặt đất” khi được trang bị hệ thống treo khí nén AIRMATIC thế hệ mới nhất của Mercedes-Benz, có khả năng thay đổi độ cao và độ cứng ở các chế độ vận hành khác nhau. GLS 450 4MATIC được nhập khẩu từ Mỹ cùng chính sách bảo hành 3 năm chính hãng, có giá 4,909 tỉ đồng (đã bao gồm VAT).

Năm 2019 là năm thành công nhất của MBV sau 24 năm hoạt động tại Việt Nam khi đã bàn giao đến tay khách hàng hơn 6.800 xe. Hãng cũng đã thực hiện hơn 70.000 lượt dịch vụ trên toàn quốc. Đáng chú ý, chỉ số hài lòng khách hàng trong khâu bán hàng và hậu mãi đều đạt mức cao kỷ lục. Nhà máy của MBV cũng đã xuất xưởng hơn 6.000 xe trong năm 2019, đánh dấu một cột mốc mới về năng lực sản xuất, lắp ráp.

Đặc biệt, MBV cũng vừa đưa vào hoạt động 2 trung tâm vệ tinh bên ngoài khuôn viên nhà máy ở Gò Vấp, gồm: Trung tâm Phân phối phụ tùng (Parts Distribution Center, quận 9) và Trung tâm Kiểm tra và hoàn thiện xe trước khi giao (Vehicle Pre-delivery Inspection Center, ở Long Hậu, Long An).