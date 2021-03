MG ra mắt xe mới và giảm giá gần 70 triệu đồng

Nhằm cạnh tranh với các mẫu xe cùng phân khúc, TCSV vừa ra mắt phiên bản mới MG ZS Smart Up STD+ nhằm bổ sung cho hai mẫu MG ZS Smart Up Lux+ và MG ZS Smart Up Com+ xuất hiện vào đầu năm 2021.



Phiên bản mới được thiết kế nhằm hướng đến đối tượng khách hàng trẻ và các gia đình, những người đang tìm kiếm chiếc xe có thiết kế nổi bật, không gian rộng rãi, công nghệ tiên tiến, vận hành tối ưu và an toàn với giá thành hợp lý. Đặc biệt, mẫu xe mới có ngoại nội thất, vận hành và an toàn dựa trên triết lý thông minh…

TGĐ của TCSV với mẫu xe MG ZS Smart Up STD+



Cùng với hai phiên bản Com+ và Lux+ ra mắt trước đó, phiên bản STD+ được trang bị những thay đổi đáng kể về ngoại thất như đèn pha full LED, cụm đèn hậu LED dáng khói mờ. Những đường gân nổi trên thân xe cùng bộ mâm 16” đem lại thiết kế trẻ trung, khỏe khoắn và thể thao hơn.



Thiết kế nội thất MG ZS mới cao cấp hơn nhờ tông màu đen cùng các vật liệu như bọc da PU, đường vân giả carbon,… kết hợp hài hòa với điểm nhấn là hàng ghế đầu được thiết kế kiểu dáng thể thao. Bên cạnh vô lăng đa chức năng với hệ thống Cruise Control, MG ZS còn sở hữu màn hình 10.1 inch thông minh, hỗ trợ kết nối cả Apple CarPlay và Android Auto. MG ZS Smart Up STD+ mới sở hữu khoang chứa đồ ấn tượng với dung tích 359L và tăng lên tới 1.166L khi hàng ghế sau được gập linh hoạt 60:40.

Nắm bắt nhu cầu của nhóm khách hành trẻ, xe còn trang bị thêm các cổng USB cho camera hành trình, cổng USB hàng ghế sau, hệ thống lọc bụi mịn PM2.5, Smart key, tạo nên không gian đúng nghĩa của chiếc SUV đô thị cỡ nhỏ.

Cụm vô lăng và màn hình chạm thông minh của MG ZS mới



Xe cũng được trang bị bộ hộp số vô cấp CVT hoàn toàn mới với 8 cấp giả lập duy nhất trong phân khúc với ba chế độ lái: thành thị, tiêu chuẩn và thể thao. Chiếc xe gắn động cơ 1.5L - 4 xi lanh, công suất cực đại 112 mã lực tại 6.000 vòng/ phút và mô men xoắn cực đại 150Nm tại 4.500 vòng/ phút, giúp xe đạt tới vận tốc tối đa 170km/h, khiến chiếc xe trở nên khác biệt trong phân khúc.



Đặc biệt, MG ZS STD+ trang bị đầy đủ những công nghệ an toàn tiên tiến cùng hệ thống bảo vệ an toàn đồng bộ, đạt chứng chỉ an toàn 5 sao ASEAN NCAP. Tất cả các mẫu xe MG ZS Smart Up sẽ được bảo hành 5 năm không giới hạn số km và 5 lần bảo dưỡng miễn phí (bao gồm vật tư và nhân công).

Với giá bán mới, MG ZS STD+ và MG HS sẽ cạnh tranh tót hơn với các đối thủ cùng phân khúc như Mazda CX-5, Hyundai Tucson... Mẫu xe này hiện cũng đang dẫn đầu phân khúc tại thị trường Thái Lan nhờ giá bán hợp lý.