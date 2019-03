Mitsubishi Xpander từ đỉnh cao rớt xuống vực thẳm

Theo thống kê của Hiệp hội các Nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), cho đến thời điểm hiện tại đã có đến 1.295 chiếc xe Mitsubishi Xpander được bán ra thị trường. Con số này giúp Xpander đứng ở vị trí thứ 9 trong danh sách ô tô đắt khách nhất tháng.



Trong tháng 2-2019, Mitsubishi Xpander chỉ bán được vỏn vẹn 5 xe. Ảnh:Internet.

Từ trước đến nay, dòng xe Mitsubishi rất hiếm khi được có mặt trong danh sách các dòng xe bán chạy, tuy nhiên khi Xpander xuất hiện đã đảo ngược tình thế này. Những tưởng Mitsubishi Xpander sẽ tiếp tục giữ vị trí cho đến cùng, thế nhưng tháng 2-2019, sản lượng bán hàng của Xpander đã sụt giảm không tưởng xuống chỉ còn vẻn vẹn… 5 chiếc.

Mặc dù, doanh số bán ra trong tháng 2 có sự sụt giảm so với các tháng của năm, nhưng từ con số mà Mitsubishi giảm tốc khiến cho người dùng không khỏi hoang mang. Cụ thể, tháng 1-2019. Mitsubishi đạt 2.570 chiếc, tăng kỷ lục 118% so với tháng 12-2018 và tăng 26% so với tháng 1-2018. Trong khi đó, tháng 2-2019, số lượng xe giảm còn 420 chiếc, giảm 84% so với tháng 1-2019 và giảm 10% so với tháng 2-2018.



Tháng 2, Toyota có tới 3 dòng xe rơi vào top xe có doanh số ế ẩm. Ảnh: Internet.

Mitsubishi Xpander chính thức có mặt tại thị trường Việt Nam hồi giữa tháng 8-2018. Mẫu xe lai giữa kiểu dáng SUV và MPV có thiết kế 7 chỗ ngồi và ngoại thất khá cá tính.

Thời gian đầu có mặt trên thị trường, Xpander được người tiêu dùng đón nhận khá tích cực. Nhưng dường như trước sự cạnh tranh của các đối thủ, Xpander không thể khẳng định được mình.

Hiện tại, Mitsubishi đang nhập khẩu và phân phối 2 phiên bản Xpander tại thị trường Việt Nam với 2 tùy chọn hộp số tự động 4 cấp và hộp số sàn 5 cấp. Xe trang bị động cơ MIVEC I4 1.5L DOHC công suất 103 mã lực. Xe có giá bán lẻ từ 550-620 triệu đồng.



Honda Civic cũng thuộc top xe ế ẩm trong tháng 2-2019. Ảnh:Internet.

Từ con số 5 xe trong tháng, Mitsubishi Xpander lại góp mặt vào danh sách ế ẩm của tháng. Các dòng xe còn lại của hãng này cũng có doanh số bán ra không cao. Cộng gộp doanh số 2 tháng, dòng SUV - Outlander bán được 661 chiếc; dòng Pajero Sport bán được 157 chiếc; Mirage bán được 170 chiếc; Attrage bán được 334 chiếc và mẫu bán tải Triton bán được 368 chiếc.