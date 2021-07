Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong tháng 6 số lượng ô tô nguyên chiếc các loại đăng ký tờ khai hải quan nhập giảm nhẹ 1,8% (tương ứng giảm 284 chiếc) so với lượng nhập khẩu trong tháng trước.

Cụ thể, lượng nhập khẩu trong tháng này là 15.316 chiếc, tương ứng đạt 335 triệu USD. Trong khi đó, ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu được Tổng cục Hải quan ghi nhận trong tháng trước đạt 15.600 chiếc với trị giá đạt 374 triệu USD.

Trong tháng 6, ô tô nguyên chiếc các loại được đăng ký làm thủ tục hải quan nhập khẩu vào Việt Nam chủ yếu có xuất xứ từ 3 thị trường chính là từ Thái Lan với 7.264 chiếc, từ Indonesia với 4.729 chiếc và từ Trung Quốc với 2.077 chiếc. Số xe nhập khẩu từ 3 thị trường này chiếm tới 92% tổng lượng xe nhập khẩu vào Việt Nam trong tháng.



Xe nhập tại Việt Nam chủ yếu từ Thái Lan và Indonesia. Ảnh: TN

Xe ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống có 10.347 chiếc được làm thủ tục nhập khẩu vào Việt Nam với trị giá là 189 triệu USD, chiếm 67,6% lượng ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu. Với kết quả này, số xe ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống nhập về Việt Nam trong tháng đã tăng nhẹ 0,6% (tương đương tăng 61 chiếc) so với tháng trước.

Loại ô tô này chủ yếu là xe xuất xứ từ thị trường Thái Lan với 5.263 chiếc, tăng 5,3% và từ thị trường Indonesia với 3.954 chiếc, giảm 8,3% so với tháng trước. Như vậy, trong tháng 6, Việt Nam tiếp tục không nhập khẩu chiếc ô tô Trung Quốc nào loại này.

Xe ô tô trên 9 chỗ ngồi có 68 chiếc xe ô tô trên 9 chỗ ngồi xuất xứ từ Thái Lan (58 chiếc) và Nhật Bản (10 chiếc) được làm thủ tục nhập về Việt Nam.

Xe ô tô vận tải làm thủ tục hải quan nhập khẩu vào nước ta trong tháng 6 là 3.768 chiếc, với trị giá đạt 88 triệu USD, tăng 12,2% về lượng và tăng 4,2% về trị giá so với tháng trước.

Trong đó, có tới 1.885 chiếc xe có xuất xứ từ Thái Lan, giảm 19,4% so với tháng trước. Tiếp theo, có 1.014 chiếc xuất xứ từ Trung Quốc, tăng 18,6% và có 775 chiếc xuất xứ từ Inđônêxia, tăng mạnh 394% so với tháng trước .

Xe ô tô loại khác (xe ô tô chuyên dụng) được các doanh nghiệp Việt Nam nhập khẩu 1.133 chiếc xe chuyên dụng với trị giá khai báo 55,9 triệu USD, giảm 40,6% về lượng và giảm 40,7% về trị giá so với tháng trước. Trong đó, có tới 851 chiếc xuất xứ từ Trung Quốc làm thủ tục nhập khẩu qua cửa khẩu Lạng Sơn, giảm 51,2% so với tháng trước và chiếm tỷ trọng 75% tổng số xe loại này nhập khẩu về Việt Nam. Ngoài ra, xe chuyên dụng nhập khẩu từ Các Tiểu vương quốc Ả rập thống nhất trong tháng 6 tăng cao tới 377% so với tháng trước và đạt 105 chiếc.

Tính đến hết quý II, lượng ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu đạt 81.107 chiếc, tăng 100,5%, tương ứng tăng 921 triệu USD so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, ô tô 9 chỗ ngồi trở xuống đạt 54.041 chiếc, tăng 77%, ô tô vận tải đạt 19.127 chiếc, tăng 148%.

Theo các chuyên gia nhận định, nguyên nhân khiến lượng ô tô nhập khẩu từ Trung Quốc giảm mạnh là do giá cả, chất lượng, sự bão hoà từ thị trường khiến người Việt ngày càng chán ô tô Trung Quốc. Đặc biệt là độ bền của xe chưa chứng minh được với người tiêu dùng tại Việt Nam.

Trong khi số lượng nhập khẩu ô tô Trung Quốc vào Việt Nam giảm mạnh thì ngược lại, ô tô nhập từ Các Tiểu vương quốc Ả rập thống nhất lại ghi nhận mức tăng trưởng đột biến.