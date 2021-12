Theo báo cáo bán hàng của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), doanh số bán hàng của toàn thị trường đạt 38.656 xe. Như vậy, doanh số thị trường ô tô có một bước phát triển mạnh so với tháng 10 khi tháng 10 chỉ bán được 29.797 xe.

Trong tháng 11 này, số lượng xe du lịch đạt 27.764 xe, xe thương mại chiếm 10.280 xe và 612 xe chuyên dụng. Doanh số xe du lịch tăng 40%; xe thương mại tăng 8% và xe chuyên dụng tăng 39% so với tháng trước.

Doanh số bán của xe lắp ráp trong nước đạt 20.965 xe, tăng 37% so với tháng trước và doanh số xe nhập khẩu nguyên chiếc là 17.691 xe, tăng 22% so với tháng trước.

Như vậy, tổng doanh số bán hàng của toàn thị trường tính đến hết tháng 11-2021 tăng 3% so với 2020. Xe ô tô du lịch giảm 4%, xe thương mại tăng 23% và xe chuyên dụng tăng 47% so với năm 2020.



Doanh số thị trường ô tô bắt đầu khởi sắc sau dịch.

Tính đến hết tháng 11-2021, doanh số bán hàng của xe lắp ráp trong nước giảm 10% trong khi xe nhập khẩu tăng 26% so với cùng kì năm ngoái.

Trong tháng 11 này, một số mẫu xe có doanh số lớn gồm: Toyota Vios bán được 2.739 xe, Toyota Corolla Cross bán được 3.346 xe, Ford Ranger bán được 2.102 xe, Kia Seltos bán được 1.957 xe và Kia K3 bán được 1.105 xe.