Theo trang Carnewschina đưa tin, ORA là một thương hiệu xe điện thuộc Great Wall Motors. Dòng xe điện nhỏ và gọn giá cả phải chăng của hãng hướng đến những người mua xe trẻ tuổi.



Great Wall Motors sẽ cho ra mắt mẫu xe điện nhỏ gọn và mức giá khá rẻ. Ảnh: Carnewschina

ORA đã được ra mắt vào năm 2018 và hiện tại đang bán bốn chiếc xe khác nhau, trong thời gian sắp tới hãng xe này sẽ ra mắt một số mẫu mới khác. Trong đó, hãng xe đã tiết lộ mẫu ORA White Cat Little Wildcat Edition mới của họ. Một số nhận định rằng ORA White Cat Little Wildcat Edition thực sự trông khá hoang dã và mạnh mẽ.

Xe điện ORA White Cat Little Wildcat Edition dựa trên ORA White Cat, trước đây được gọi là ORA R2. White Cat ra mắt vào năm 2020 và có sẵn động cơ điện 48 mã lực và 61 mã lực. Phạm vi là 305/360/410 km tùy thuộc vào pin. Giá khởi điểm là 71.800 nhân dân tệ và kết thúc ở 88.800 nhân dân tệ (11.075 - 13.700 USD tương đương với 253-313 triệu đồng).

ORA White Cat Little Wildcat Edition thiết kế nền tảng với ORA White Cat. ORA thiết kế phần cản trước, phần cản sau mới mạnh mẽ và hầm hố hơn. Đồng thừoi xe cũng phát triển các phương án phối màu hai tông màu mới gồm màu be vàng nâu và màu xanh lá cây với một số màu trắng.



Mẫu xe điện nhỏ này sẽ phù hợp với giao thông đô thị. Ảnh: Carnewschina

ORA White Cat Little Wildcat Edition dài hơn một chút so với White Cat với kích thước lần lượt là 3.621 x 1.660 x 1.520 mm, nhưng chiều dài cơ sở là 2.490 mm.

Xe cũng trang bị tiêu chuẩn bao gồm sạc điện thoại không dây, thông tin giải trí điều khiển bằng giọng nói, nhận dạng giọng nói và thậm chí cả điều khiển hành trình thích ứng.