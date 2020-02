Phân khúc MPV, có xe chỉ bán được 36 chiếc trong tháng 1

Theo báo cáo của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), doanh số bán hàng của toàn thị trường đạt 15.787 xe, bao gồm 12.807 xe du lịch, 2.757 xe thương mại và 223 xe chuyên dụng.

Trong đó, doanh số xe du lịch giảm 48%, xe thương mại giảm 65% và xe chuyên dụng giảm 41% so với tháng trước. Sản lượng của xe lắp ráp trong nước đạt 9.599 xe, giảm 51% so với tháng trước và số lượng xe nhập khẩu nguyên chiếc là 6.188 xe, giảm 54% so với tháng trước.

Tháng 1 trùng với thời gian nghỉ tết dài nhưng mẫu xe Mitsubishi Xpander vẫn giữ được doanh số bứt phá khi tiếp tục đứng đầu phân khúc MPV với số lượng 1.159 xe.



Suzuki Ertiga đã bán ra với hai bản nâng cấp có giá 499 và 555 triệu đồng. Ảnh:TN

Tại thị trường Việt Nam, Mitsubishi Xpander bán ra với ba phiên bản, gồm: Xpander MT giá 550 triệu đồng, Xpander AT giá 620 triệu đồng và Xpander AT Special giá 650 triệu đồng.

Các mẫu xe khác nằm trong phân khúc chỉ có số lượng chưa đến một nửa doanh số của Xpander, như xếp ở vị trí thứ hai là Toyota Innova với 405 xe, thậm chí nhiều mẫu xe có doanh số giảm “trầm trọng” như Toyota Rush chỉ có 219 xe.

Doanh số của mẫu xe Suzuki Ertiga cũng chỉ có 73 xe được bàn giao tới tay khách hàng.

Trước sự tụt hậu so với các đối thủ cạnh tranh trong cùng phân khúc, mới đây Suzuki Việt Nam đã giới thiệu phiên bản nâng cấp mới tới khách hàng trong nước.

Hiện giá bán của Suzuki Ertiga có giá bán nhỉnh hơn phiên bản cũ. Cụ thể, Suzuki Ertiga phiên bản GL MT là 499 triệu đồng và GLX AT là 555 triệu đồng.