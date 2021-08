Ngày 3-8 vừa qua, thị trường ô tô trong nước đón nhận sự ra mắt của mẫu xe mới Nissan Almera 2021 nhập khẩu từ Thái Lan. Đây là phiên bản thay thế cho mẫu Nissan Sunny từng nhiều năm xuất hiện ở Việt Nam. Almera 2021 dự kiến sẽ được giao đến cho khách hàng vào đầu tháng 9 tới.



Tại Việt Nam, Nissan Almera sẽ là một lựa chọn trong phân khúc xe sedan hạng B.

Mẫu Almera có kích thước là dài 4.495 mm, rộng 1.740 mm, cao 1.460 mm, được đánh giá có kích thước trung bình khá trong phân khúc. Chiều dài cơ sở 2.620 mm thuộc top đầu phân khúc, khoảng sáng gầm xe 155 mm.

Nissan Almera 2021 được trang bị động cơ xăng 3 xy lanh, dung tích 1.0 lít tăng áp sản sinh ra công suất tối đa 100 mã lực tại 5.000 vòng/ phút và mô men xoắn cực đại đạt 152 Nm tại 2.400 - 4.000 vòng/phút.

Trong phân khúc sedan hạng B tại thị trường Việt Nam hiện gồm có Toyota Vios, Hyundai Accent, Honda City, Mazda 2, Suzuki Ciaz, Kia Soluto, Mitsubishi Attrage và nay thêm Nissan Almera với 3 phiên bản gồm 1 bản số sàn và 2 bản số tự động, cùng giá bán từ 469-579 triệu đồng.



Các chuyên gia cho rằng, Almera là một đối thủ đáng cân nhắc trong phân khúc này.

Theo ông Nguyễn Mạnh Thắng, Giám đốc Công ty CP Whatcar cho biết, theo nhận định cá nhân ông cho rằng vô lăng mặc dù được hãng nói là D-cut nhưng to quá so với cái xe hạng B, đồng thời Almera lại bỏ bớt đi cái hộc để đồ giữa xe và ghế nỉ là không thích hợp với thời tiết ở Việt Nam.

“Với các dòng xe đời mới thì chế độ ga tự động là nên có, ấy nhưng trên Almera lại không được trang bị”- ông Thắng nói.

Tuy nhiên bên cạnh đó, Nissan Almera cũng có những điểm thu hút. Theo ông Thắng thứ nhất là kiểu dáng của Almera khá đẹp. Các chi tiết từ Ca lăng chữ V motion đẹp, đến đèn pha và hậu đều khá đẹpcho cảm giác xe khá to lớn và rộng. Nhìn liếc qua có gì đó khá giống chiếc xe đàn anh Teana của nó.

Động cơ Turbo: gần đây xu hướng giảm phát thải khí các bon nên nhiều hãng đã giảm dung tích động cơ và đưa turbo vào để tăng công suất. Với con số 100 mã lực ở ngưỡng tua 5.000 vòng/phút thì thực sự chưa ấn tượng thật, nhưng con số lực kéo đạt trên 150 Nm ở ngưỡng 2.400 – 4.000 vòng/phút thì cũng cần được trải nghiệm mới có nhận định thêm.

Hộp số CVT mang đến nhiều lợi ích: mượt mà, tiết kiệm nhiên liệu, thứ mà nhóm đối tượng chọn mua xe này hướng đến.

Bên cạnh đó, ông Thắng cũng so sánh Nissan Almera cùng có Honda City có 2 điểm giống: Cùng sử dụng phanh tang trống cho cầu sau, mình cho rằng với 1 con xe nhỏ nhẹ, hướng đến tiết kiệm nhiêu liệu thì việc giảm vài Kilogam của cụm phanh đùm so với phanh đĩa cũng đáng kể. Hơn nữa với điều kiện vận hành thường xuyên của 1 chiếc xe đô thị thì phanh đùm lại mang lại sự êm ái hơn so với phanh đĩa và bền, ít phải bảo dưỡng hơn phanh đĩa. Gương chiếu hậu được đưa xuống dưới cửa xe thay vì để ở chân cột A. Sẽ là điều thú vị khi ai đó ngồi lên lái những chiếc xe có thiết kế như thế này. Bởi góc khuất của điểm mù chân gương đã được giảm thiểu rõ rệt. Điều đó nó quan trọng đối với những chiếc xe đô thị.





“Kích thước khá lớn cũng như chiều dài cơ sở lớn cũng là điểm cộng cho Almera khi dân ta thích không gian nội thất rộng”- ông Thắng cho hay.