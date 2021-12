Bên cạnh chính sách giảm 50% phí trước bạ dành cho xe ô tô lắp ráp trong nước, Mazda Việt Nam áp dụng ưu đãi phí trước bạ dành cho các dòng xe nhập khẩu bao gồm 50% đối với New Mazda2, Mazda CX-30 và 100% đối với All New Mazda BT-50.

Với chương trình ưu đãi này, đây là cơ hội tốt giúp khách hàng có thể tiết kiệm được khoản tiền từ vài chục đến cả trăm triệu đồng trước nhu cầu mua sắm xe đang tăng cao dịp cuối năm.



Sau giảm lệ phí trước bạ, người mua xe Mazda CX-30 có thể tiết kiệm đến 50 triệu đồng.

Trong đó, tại Việt Nam, Mazda CX-30 có 2 phiên bản gồm: Luxury và Premium có giá niêm yết lần lượt là 849 triệu đồng và 909 triệu đồng. Sau hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ, tại khu vực TP.HCM, giá lăn bánh của hai phiên bản này lần lượt là 913,83 triệu đồng và 976,83 triệu đồng.

Còn tại khu vực Hà Nội, giá lăn bánh của hai phiên bản là 922,32 triệu đồng và 985,92 triệu đồng.

Như vậy, khách mua Mazda CX-30 sẽ tiết kiệm được từ 40 - 50 triệu đồng, tùy từng phiên bản.

Bên cạnh đó, khách hàng mua Mazda CX-8 cũng được nhân mức ưu đãi cao nhất lên đến 120 triệu đồng dành cho Mazda CX-8 Deluxe, ưu đãi trực tiếp giá bán đến 70 triệu đồng, tặng gói phụ kiện nâng cấp trị giá 50 triệu đồng. Chỉ cần với 929 triệu đồng, khách hàng đã có thể sở hữu mẫu xe SUV 7 chỗ đẳng cấp, bên cạnh ưu đãi vay mua xe với mức trả trước từ 200 triệu đồng.

Mẫu xe dẫn đầu doanh số phân khúc SUV tầm trung, Mazda CX-5 cũng đang được ưu đãi giá đến 22 triệu đồng và khách hàng chỉ cần trả trước từ 168 triệu đồng.